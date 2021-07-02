北欧四国大报谴责中共打压香港自由 将加强报道

在中共庆祝建党百年之日，挪威、丹麦、芬兰及瑞典四国的主要报章在头版发表联合声明，谴责中国近期接连打击香港的传媒自由，认为世界已忍无可忍，是时候让中国改变。

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北欧四国的大报，分别是挪威的《晚邮报》（Aftenposten）、丹麦的《政治报》（Politiken）、芬兰的《赫尔辛基日报》（Helsingin Sanomat）及瑞典的《每日新闻》（Dagens Nyheter）刻意选择在中共百年庆典之日发表致中国的联合公开信，指责中共不断打压香港独立的新闻自由，更关注到香港电台面对日益严厉的打压，以至刊发自由、独立及具批评的报道在香港变成犯罪，随着《苹果日报》停刊，令他们对中国声称保障香港新闻自由这最后而天真的希望亦告破灭。

在7月前的两个星期内，《苹果日报》共有七名高层和主笔被警方拘控，指他们的文章有串谋勾结外国势力之嫌，违反《港区国安法》，与该报相关的三间公司的资金亦被当局冻结，报社在考虑员工人身安全以及资金炼断裂的情况下，被迫在7月1日前停止运作，6月24日出版最后一份实体报章。

这份由四报总编辑联署的公开信呼吁中国适可而止(enough is enough)，指世界不会对中国令香港新闻自由窒息的行径袖手旁观，在中共庆祝百年之际，中国应作出改变，要做到国如其名，是为「人民」(People’s Republic)而不是为统治者。他们声言会进一步加强报道香港令人吃惊的局势发展，让当权者明白，香港企图审查和阻止流通的信息，最终会在世界其他地方被报道。

四报续称，中国政府近期表示要塑造「可信、可爱、可敬」的形象，但打击传媒的行径「绝不可爱可敬」。四报认为，中国打压新闻自由，正正反映中国政府不相信其所做所为是为人民着想，否则毋须压制新闻自由。

四报的总发行量超过一百万份，四国在全球新闻自由排行榜经常在前列，其政府亦曾与中国发生龃龉，例如在诺贝尔和平奖委员会把奖项发给有份推动《零八宪章》的刘晓波后，中国与挪威的关系冰封约六年，而瑞典公民桂闻海在中国被囚亦令两国关系变得紧张。