港男刺警后自杀 官称孤狼恐袭 学者吁独立调查警民冲突真正原因

在警方重兵严防下，香港回归24周年纪念日仍然发生死伤事件，一名50岁男子在闹市用刀刺伤一名警员后，再自插胸口，送院后不治。新任保安局局长邓炳强形容事件为「个人孤狼式本土恐袭事件」，特首林郑月娥批评施袭者是冲着社会稳定而来，支持执法部门严格执法。但有电台叩应节目主持人认为，光是强压毋助类似事件不再重演，呼吁港府疏导民情；而学者陈健民则建议当局成立独立调查委员会寻找警民冲突的真正原因，单是指责对方只会令怨愤增加。

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根据网上片段和警方资料，昨(1日)晚10时许，一名身穿黑衣的50岁男子，在铜锣湾崇光百货对开近东角道处，突然亮刀从后插向一名在街上执勤的28岁男警的左背近腋下位置，警员随即走开，附近警员一边后退一边拔枪，受伤警员不久倒地；而疑凶施袭后亦逃跑，并用刀自插胸口，走到百货公司外不支，靠墙倒下，五、六名警员上前将他制服及施救，并封锁怡和街一带。

警方指出，受伤男警隶属机动部队，左背肩胛骨中刀，伤口10厘米深，伤及肺部，送院救治后由危殆转为情况严重。至于凶徒，送院救治后伤重死亡。案件列作意图谋杀及自杀案处理，由港岛总区重案组接手调查。

保安局长邓炳强今天凌晨探望伤者后向传媒表示，经初步调查，暂时无证据显示凶徒有同谋，而在施袭者家中找到的计算机纪录、物品及文件显示，施袭者受到分化及激化而成为「孤狼」，形容事件属「个人孤狼式本土恐袭事件」。他又说，凶徒当然要负责，但平日很多煽动和美化暴力的人，亦是导致今次不幸事件的主要原因，形容背后的推手「满手鲜血」。

但有学者不同意邓炳强把事件形容为恐袭，指根据国际习惯法、国际刑事法及国际难民法，只有肆意无差别伤害平民，才足以被称作「恐怖袭击」。

特首林郑月娥由北京返港后，强烈谴责袭击事件，认为是明显冲着社会稳定而来，妄顾法纪，令人遗憾。她又指，过去24小时发生多宗案件，明显是危害社会安宁和挑战特区政权，亦显示《港区国安法》虽令香港由乱变治，但仍要提高警惕，警方会继续防范。

新民党和工联会等建制派政党均批评袭警行为，前者指事件反映市民仍然心怀怨愤，但暴力怨怼无助解决问题；后者则批评凶徒行为严重挑战香港法治，是任何文明社会绝对不能容忍。

中文大学社会学系前副教授陈健民向本台表示，事件反映社会有巨大怨气，而警民关系由过往协助七一游行发展到现今的状况，当局须深思原因何在，如若不求真相，单是就个别事件「把手指指住施袭者」，只会令社会怨愤增加。他建议，当局成立独立调查委员会寻找警民冲突背后的真正原因，方有望解结。