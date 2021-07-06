台湾表演团队转型在线推广参与2021 Avignon OFF

法国新冠疫情缓解，阿维尼翁戏剧节今年恢复举办。文化部评估台湾团队健康风险承担及剧院防疫限制后，转型成「TAIWAN POP-IN AVIGNON」在线推广计划，以呈现团员访谈、作品节录及特别收录法国剧场专业人士、艺文记者对台湾团队参与外亚维侬艺术节的观察与评注。藉此衔补提供团队具整合性、扩延性的露出机会，也让台湾表演艺术持续在国际舞台发光。

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据台湾文化部介绍，「TAIWAN POP-IN AVIGNON」在线推广计划之节目平台，主轴又分为「年度团队介绍篇」与「台法艺文交映篇」两单元，前者主角为原获选于2020年参加外阿维尼翁艺术节（Avignon OFF），却因疫情被迫取消参演的四组团队，包括「拾念剧集」、「翃舞制作」、「滞留岛舞蹈剧场」及「兴传奇青年剧场」。透过拍制团队影音与谈话，以及延伸创意花絮等精华内容，提供观看民众进一步了解各团的创作理念和发展现况。驻法国台湾文化中心还特别委请专业第三方，提供内容深化、取镜形式、阅听节奏等咨询建议，实质辅导各团发展虚拟呈现的专业能力，以因应国际市场的多元需求。

「台法艺文交映篇」影片内容则以维系台湾与外亚维侬艺术节的连结为主，结合特派报导拍制，邀请法国剧场专业人士、国际艺文评论记者共同参与；另亦邀请曾参加过艺术节、并自疫情爆发以来仍体现跨团共制创作（国内与国内、国内与国际）的四组团队参与拍摄，包括「沙丁庞克剧团」、「真快乐掌中剧团」、「蒂摩尔舞蹈剧场」及「丞舞制作团队」，一方面呼应艺术节长期以来所标榜的宗旨精神，即相互扶持与协力伙伴，另一方面也成为激发反思面对疫情冲击下的探讨议题。

今年执行主席Nikson Pitaqaj还请巴文中心代表介绍本次转型在线推广计划，另亦邀旅法台湾艺术家参加「读剧」单元之演出，具体让疫情转化的「艺情」关系延续交织，台湾于外艺术节的「在场」不因此而缺席。

TAIWAN IN AVIGNON主题官网正式上线

自2007年起，台湾文化部每年征选4至5个团队参与外亚维侬艺术节，藉由展现多元的登台节目与游街造势等方式，现已成为新生代台湾表演艺术团队进军国际的重要平台。

目前上线内容先呈现完成汇编之2016年至2019年共16组团队法文版接口数据，本年工作将再整理2013年至2015年，及原订2020年因疫情影响被迫取消赴法演出共18组团队数据，后续亦将规画英文版转换接口衔接，分享给国际更多的不同主流社群、重要艺文平台、专业人士、及喜爱台湾表演艺术的民众认识，典藏回忆过往同时也交织展望未来，纪录台湾团队在外阿维尼翁艺术节的精彩历程。

TAIWAN IN AVIGNON官网网址：https://twavignon.culture.tw/