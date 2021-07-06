台灣表演團隊轉型在線推廣參與2021 Avignon OFF

法國新冠疫情緩解，阿維尼翁戲劇節今年恢復舉辦。文化部評估台灣團隊健康風險承擔及劇院防疫限制後，轉型成「TAIWAN POP-IN AVIGNON」在線推廣計畫，以呈現團員訪談、作品節錄及特別收錄法國劇場專業人士、藝文記者對台灣團隊參與外亞維儂藝術節的觀察與評註。藉此銜補提供團隊具整合性、擴延性的露出機會，也讓台灣表演藝術持續在國際舞台發光。

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據台灣文化部介紹，「TAIWAN POP-IN AVIGNON」在線推廣計畫之節目平台，主軸又分為「年度團隊介紹篇」與「台法藝文交映篇」兩單元，前者主角為原獲選於2020年參加外阿維尼翁藝術節（Avignon OFF），卻因疫情被迫取消參演的四組團隊，包括「拾念劇集」、「翃舞製作」、「滯留島舞蹈劇場」及「興傳奇青年劇場」。透過拍制團隊影音與談話，以及延伸創意花絮等精華內容，提供觀看民眾進一步了解各團的創作理念和發展現況。駐法國台灣文化中心還特別委請專業第三方，提供內容深化、取鏡形式、閱聽節奏等諮詢建議，實質輔導各團發展虛擬呈現的專業能力，以因應國際市場的多元需求。

「台法藝文交映篇」影片內容則以維繫台灣與外亞維儂藝術節的連結為主，結合特派報導拍制，邀請法國劇場專業人士、國際藝文評論記者共同參與；另亦邀請曾參加過藝術節、並自疫情爆發以來仍體現跨團共制創作（國內與國內、國內與國際）的四組團隊參與拍攝，包括「沙丁龐克劇團」、「真快樂掌中劇團」、「蒂摩爾舞蹈劇場」及「丞舞製作團隊」，一方面呼應藝術節長期以來所標榜的宗旨精神，即相互扶持與協力夥伴，另一方面也成為激發反思面對疫情衝擊下的探討議題。

今年執行主席Nikson Pitaqaj還請巴文中心代表介紹本次轉型在線推廣計畫，另亦邀旅法台灣藝術家參加「讀劇」單元之演出，具體讓疫情轉化的「藝情」關係延續交織，台灣於外藝術節的「在場」不因此而缺席。

TAIWAN IN AVIGNON主題官網正式上線

自2007年起，台灣文化部每年徵選4至5個團隊參與外亞維儂藝術節，藉由展現多元的登台節目與遊街造勢等方式，現已成為新生代台灣表演藝術團隊進軍國際的重要平台。

目前上線內容先呈現完成彙編之2016年至2019年共16組團隊法文版接口數據，本年工作將再整理2013年至2015年，及原訂2020年因疫情影響被迫取消赴法演出共18組團隊數據，後續亦將規畫英文版轉換接口銜接，分享給國際更多的不同主流社群、重要藝文平台、專業人士、及喜愛台灣表演藝術的民眾認識，典藏回憶過往同時也交織展望未來，紀錄台灣團隊在外阿維尼翁藝術節的精彩歷程。

TAIWAN IN AVIGNON官網網址：https://twavignon.culture.tw/