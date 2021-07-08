两国安委兼纪律部队首长与国企高层聚餐违限聚令 9人遭票控 港府不公布

香港传媒报道，身兼维护国家安全委员会成员的入境事务处处长区嘉宏和海关关长邓以海今年3月出席有中国国企高层的饭局时，违反堂食四人限聚令和结业时间等社交距离措施，两人事后各被警方罚款5000港元，但港府一直没有公布事件，而警方确认票控事件时，拒绝证实两位部门首长是否包括在内。

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另据《明报》报道，饭局期间，一名中国籍女子被一名友人强奸，案件由有组织罪案及三合会调查科调查。警方则证实，一名男子涉及一宗企图强奸案，已被落案起诉，但据称聚餐地点与强奸案发生的地点并不相同。

网媒《立场新闻》和《明报》先后报道，指区嘉宏和邓以海在3月2日于湾仔湾景中心3楼的「随缘汇」与多人聚餐，深夜才离开。意味宴会的人数及时间均违反当时的四人限聚令和食肆营业至晚上10时的规定，而上址实为在中港两地经营高级会所的「吉祥荟」，自称是一家「高端会员制俱乐部」，服务遍及香港、台北、上海、北京、深圳、新加坡及泰国等超过十个国家及城市。

警方事隔约十天才回复传媒查询，承认有人当晚在湾仔一间餐饮业务处所聚餐，违反限聚令，遂向九人发出定额罚款通知书，并检控处所负责人。发言人续称，一般不会公布涉嫌违反《预防及控制疾病规例》人士身分的数据，没有响应区、邓两人是否被票控。两人所属部门亦拒绝响应事件。

区嘉宏和邓以海加入纪律部队均超过三十年，前者于前年升为入境处副处长，迅即于去年7月接替曾国卫出任处长；现年57岁、将于今年10月退休的邓以海，早于2017年获擢升为海关关长。有趣的是，亲北京报章《文汇报》昨(7日)于《立场》报道此新闻的同一天，以《邓以海：党中央爱护香港的初心坚定不移》为题，报道邓上月底应邀到北京出席中共百年庆典盛况后的感动心情，感念北京坚持「一国两制」，「聆听习近平总书记的重要讲话，实在震撼人心，无比光荣！」