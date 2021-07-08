兩國安委兼紀律部隊首長與國企高層聚餐違限聚令 9人遭票控 港府不公布

香港傳媒報道，身兼維護國家安全委員會成員的入境事務處處長區嘉宏和海關關長鄧以海今年3月出席有中國國企高層的飯局時，違反堂食四人限聚令和結業時間等社交距離措施，兩人事後各被警方罰款5000港元，但港府一直沒有公布事件，而警方確認票控事件時，拒絕證實兩位部門首長是否包括在內。

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另據《明報》報道，飯局期間，一名中國籍女子被一名友人強姦，案件由有組織罪案及三合會調查科調查。警方則證實，一名男子涉及一宗企圖強姦案，已被落案起訴，但據稱聚餐地點與強姦案發生的地點並不相同。

網媒《立場新聞》和《明報》先後報道，指區嘉宏和鄧以海在3月2日於灣仔灣景中心3樓的「隨緣彙」與多人聚餐，深夜才離開。意味宴會的人數及時間均違反當時的四人限聚令和食肆營業至晚上10時的規定，而上址實為在中港兩地經營高級會所的「吉祥薈」，自稱是一家「高端會員制俱樂部」，服務遍及香港、台北、上海、北京、深圳、新加坡及泰國等超過十個國家及城市。

警方事隔約十天才回復傳媒查詢，承認有人當晚在灣仔一間餐飲業務處所聚餐，違反限聚令，遂向九人發出定額罰款通知書，並檢控處所負責人。發言人續稱，一般不會公布涉嫌違反《預防及控制疾病規例》人士身分的數據，沒有響應區、鄧兩人是否被票控。兩人所屬部門亦拒絕響應事件。

區嘉宏和鄧以海加入紀律部隊均超過三十年，前者於前年升為入境處副處長，迅即於去年7月接替曾國衛出任處長；現年57歲、將於今年10月退休的鄧以海，早於2017年獲擢升為海關關長。有趣的是，親北京報章《文匯報》昨(7日)於《立場》報道此新聞的同一天，以《鄧以海：黨中央愛護香港的初心堅定不移》為題，報道鄧上月底應邀到北京出席中共百年慶典盛況後的感動心情，感念北京堅持「一國兩制」，「聆聽習近平總書記的重要講話，實在震撼人心，無比光榮！」