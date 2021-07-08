议员要求取缔在港法轮功 保安局长说依法处理

新任保安局长邓炳强在立法会称，会依法处理现今仍在街上宣传的法轮功(图上右)。

在《苹果日报》被迫停止运作后，不少人在问：当局下一个目标是谁？建制派最大党的立法会议员葛佩帆的大会质询可能给了大家一些联想。她在会议上批评法轮功用不同身分宣扬「反中乱港」，且在中国内地已被列为非法组织，要求港府取缔。保安局长邓炳强响应时说，会依法处理，如果有足够证据，会按权力冻结其资金。

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中国在1999年把法轮大法(又称法轮功)列为非法组织，并予以取缔，但在实行「一国两制」的香港，法轮功是合法注册团体。民建联议员在昨(7日)午的大会上向港府提出质询，指「有市民」不满该组织散播颠覆国家政权的言论，但港府对法轮功在公众地方宣传活动坐视不理。

她直斥法轮功挂羊头卖狗肉，「扮宗教团体，扮人权机构，扮传媒，扮法律专业团体，用尽一切手段宣传反中乱港」，是「彻头彻尾想颠覆国家政权嘅组织」，应予取缔。她和党友周浩鼎均不满有法轮功背景的网台直播本月1日刺警案的情况，是危害国安的行为，促请警方彻查。

传统的亲中团体工联会，其议员黄国健认为，警方需要全面调查法轮功资金来源。另一议员谢伟俊则批评港府过去一直容许法轮功成员摆街站，属于失职。首次以保安局长身分出席立法会大会的邓炳强响应质询时指出，2013年至今，部门已移走法轮功成员或物品共3500次。

邓炳强又说，为了维护国家安全，当局会严肃依法处理任何有机会危害国家安全的社团，包括调查及搜证，如有足够证据，会采取进一步行动，包括冻结资金，他强调，绝不能接受英雄化或淡化恐怖行为。

邓炳强的答案较公务员事务局局长聂德权本年1月在立法会一个委员会上的答问来得强硬，聂当时被问及有法轮功背景的《大纪元时报》是否「反华媒体」，但聂未有作出具体响应。