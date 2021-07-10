香港支联会7常委请辞 本月底遣散所有职员

香港支联会7月10日发布新闻稿表示，因政治打压愈趋激烈，宣布“策略性减少”常委数目，近日有7人表示辞任常委职务，包括蔡耀昌、麦海华、卢伟明、黄志强、伦智伟、梁国华和赵恩来，常委数目由原本14人减至7人；此7人包括正在狱中及还柙的李卓人、何俊仁和邹幸彤等。另外，支联会将于本月底全面遣散所有职员。

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支联会表示，过去一年香港政治环境急剧转坏，作为民间社会一部分，支联会近月尤其受到愈发激烈和明显的政治打压。近日，支联会常委会经多番商议，决议作出两方面“防风”措施，包括“策略性减少”常委数目，现届支联会常委本已由历届20名减至14名，近日先后有7人表示辞任，常委数目将减少一半至7名，包括梁锦威、邓岳君、徐汉光、陈多伟，以及正入狱及还柙的李卓人、何俊仁和邹幸彤。

支联会指，因应政治与法律风险增加，支联会认为应尽力保障职员的安全，因此将于7月底全面遣散所有职员，并以优于劳工法例标准向员工作出补偿。支联会表示，因应常委人数大幅减少、所有职员被遣散，加上近月有成员团体退出，对日后工作的推展与组织运作有所影响，希望各方理解体谅，“不管面对任何困难与挑战，支联会将继续咬紧牙关、‘一步一脚印’地走下去”。

另据消息显示，香港区议员辞职潮未止，过去两日至少逾150名区议员辞职，原本由民主派主导的17区区议会，当中九龙城、观塘及北区都由建制派重夺多数，周六当天再有区议员宣布辞职，包括观塘区议会主席蔡泽鸿等。