香港支聯會7常委請辭 本月底遣散所有職員

香港支聯會7月10日發布新聞稿表示，因政治打壓愈趨激烈，宣布“策略性減少”常委數目，近日有7人表示辭任常委職務，包括蔡耀昌、麥海華、盧偉明、黃志強、倫智偉、梁國華和趙恩來，常委數目由原本14人減至7人；此7人包括正在獄中及還柙的李卓人、何俊仁和鄒幸彤等。另外，支聯會將於本月底全面遣散所有職員。

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支聯會表示，過去一年香港政治環境急劇轉壞，作為民間社會一部分，支聯會近月尤其受到愈發激烈和明顯的政治打壓。近日，支聯會常委會經多番商議，決議作出兩方面“防風”措施，包括“策略性減少”常委數目，現屆支聯會常委本已由歷屆20名減至14名，近日先後有7人表示辭任，常委數目將減少一半至7名，包括梁錦威、鄧岳君、徐漢光、陳多偉，以及正入獄及還柙的李卓人、何俊仁和鄒幸彤。

支聯會指，因應政治與法律風險增加，支聯會認為應儘力保障職員的安全，因此將於7月底全面遣散所有職員，並以優於勞工法例標準向員工作出補償。支聯會表示，因應常委人數大幅減少、所有職員被遣散，加上近月有成員團體退出，對日後工作的推展與組織運作有所影響，希望各方理解體諒，“不管面對任何困難與挑戰，支聯會將繼續咬緊牙關、‘一步一腳印’地走下去”。

另據消息顯示，香港區議員辭職潮未止，過去兩日至少逾150名區議員辭職，原本由民主派主導的17區區議會，當中九龍城、觀塘及北區都由建制派重奪多數，周六當天再有區議員宣布辭職，包括觀塘區議會主席蔡澤鴻等。