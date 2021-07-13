前美国国安顾问奥布莱恩加盟美台关系研究智库

前美国白宫国安顾问奥布莱恩将加入华府智库“全球台湾研究中心”（GTI），担任新成立的美台关系工作小组的主席。该小组将针对美台关系进行全盘研究，并提出相关建议。

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位于华盛顿的智库“全球台湾研究中心”（GTI）13日宣布了以上消息，并指出，奥布莱恩领导的21世纪美台关系工作小组将召集著名政策实务工作者与学者，就美台关系进行全盘研究，并对如何增进双边关系提出建议。

GTI董事长陈文彦表示，能够请到像奥布莱恩这种在政策圈地位举足轻重，又了解美国政府最高层级如何做决策的人士，是GTI一大荣幸。他相信在奥布莱恩领导下，新的工作小组能有亮眼成绩，并加强美国政策制定者对美台关系的了解。

奥布莱恩也透过新闻稿表示，他很荣幸能加入“全球台湾研究中心”GTI，负责这项重要任务。他说：“在中共对台湾民主日益具侵略性之际，政策制定者应全盘检视美台关系。而GTI新成立的工作小组，能在美台关键时刻扮演重要角色。”

中央社报道：现年55岁的奥布莱恩，曾在前总统特朗普任内担任白宫国安顾问，抗中立场鲜明。他曾经在2016年访问台湾，后撰文呼吁台湾应谨慎面对中国，加强台湾本土防御能力；担任国安顾问期间，他也曾公开警告北京，不要尝试以武力夺取台湾。

“全球台湾研究中心”是由台湾人与台裔美国人于2016年共同成立，是华府390多间智库中唯一专注台美关系的机构，目前由台湾总统府资政萧新煌之子萧良其担任执行长。在奥布莱恩加入前，该智库就已延揽多位前美国官员，包含前国防部亚太事务助理部长葛瑞格森（Wallace Gregson）、前国防部长办公室中国科科长包士可（Joseph Bosco）、前美国在台协会（AIT）台北办事处长杨甦棣（Stephen Young）与司徒文（William Stanton）等人，都是GTI谘询委员会成员。