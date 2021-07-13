前美國國安顧問奧布萊恩加盟美台關係研究智庫

前美國白宮國安顧問奧布萊恩將加入華府智庫“全球台灣研究中心”（GTI），擔任新成立的美台關係工作小組的主席。該小組將針對美台關係進行全盤研究，並提出相關建議。

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位於華盛頓的智庫“全球台灣研究中心”（GTI）13日宣布了以上消息，並指出，奧布萊恩領導的21世紀美台關係工作小組將召集著名政策實務工作者與學者，就美台關係進行全盤研究，並對如何增進雙邊關係提出建議。

GTI董事長陳文彥表示，能夠請到像奧布萊恩這種在政策圈地位舉足輕重，又了解美國政府最高層級如何做決策的人士，是GTI一大榮幸。他相信在奧布萊恩領導下，新的工作小組能有亮眼成績，並加強美國政策制定者對美台關係的了解。

奧布萊恩也透過新聞稿表示，他很榮幸能加入“全球台灣研究中心”GTI，負責這項重要任務。他說：“在中共對台灣民主日益具侵略性之際，政策制定者應全盤檢視美台關係。而GTI新成立的工作小組，能在美台關鍵時刻扮演重要角色。”

中央社報道：現年55歲的奧布萊恩，曾在前總統特朗普任內擔任白宮國安顧問，抗中立場鮮明。他曾經在2016年訪問台灣，後撰文呼籲台灣應謹慎面對中國，加強台灣本土防禦能力；擔任國安顧問期間，他也曾公開警告北京，不要嘗試以武力奪取台灣。

“全球台灣研究中心”是由台灣人與台裔美國人於2016年共同成立，是華府390多間智庫中唯一專註台美關係的機構，目前由台灣總統府資政蕭新煌之子蕭良其擔任執行長。在奧布萊恩加入前，該智庫就已延攬多位前美國官員，包含前國防部亞太事務助理部長葛瑞格森（Wallace Gregson）、前國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）、前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）與司徒文（William Stanton）等人，都是GTI諮詢委員會成員。