被指涉袭香港高院保安 “王婆婆”罪成判囚 1 个月

自香港方面消息，以往不时参与示威及到法院旁听社运案件的“王婆婆”王凤瑶，被指前年1月在高等法院大堂涉嫌袭击一名女保安员，被控一项普通袭击罪，7月14日于东区裁判法院被裁定罪名成立，被判即时入狱一个月。

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王凤瑶早前表明会以“三不”作公民抗命，即“不盘问证人、不自辩、不求情”，王在求情阶段更再三强调希望法庭加刑，“最好终身监禁”。裁判官王证瑜称，基于案情严重，涉及在法院安检区攻击正在前线执行职务的保安，故以最高刑罚、判囚 1 个月为量刑起点，没有减刑因素，最终裁定被告王凤瑶即时入狱 1 个月。

据《明报》报导，64岁被告王凤瑶报称无业，被控于2019年1月22日，在高等法院大楼地下大堂袭击一名女保安员。王凤瑶周三在法庭上没有律师代表，亲自应讯，裁决前先向裁判官王证瑜呈上一份书面陈辞，内容主要有关她认为本案缺乏足够证据及对多个部门的控诉。

王证瑜于裁决时指出，被告在聆讯期间一直维持缄默，故被视为不认罪，并认为第一证人、即事主，以及第二证人的证供“合情合理，互相支持”。他续称，被告当日行为具暴力意图，且未有证据显示被告行为属自卫，故裁定被告罪名成立。

王凤瑶求情时称“不求情，求加刑”，声称自己是无辜，“今次无事，下次再屈我”，多次强调冀法官判刑越重越好，甚至“终身监禁”，又称若在囚不接受任何人协助。经王证瑜判刑后，王凤瑶喊出“五大诉求”、“香港人加油”等口号，又斥“律政司无脑，黑白颠倒”，有旁听的人回应说“迟点见！撑住”。