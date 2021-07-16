香港反修例运动纪录片《时代革命》震撼戛纳电影节

反映2019年香港反修例运动的纪录片《时代革命》16日上午在戛纳电影节展映。在两个半小时的时间里，将两年前一场轰轰烈烈的抗争运动重新呈现在观众眼前。本届戛纳电影节官方展映片单上，香港原本只以一部15分钟短片显示存在。但电影节接近尾声之际，这部临时增加播映的纪录片将香港推上前台。

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万人空巷的大型和平集会，暴力逐日升级的警民对峙，无数催泪弹之后硝烟弥漫犹如战场的街道，示威者的义无反顾，警方越来越失去节制的暴力，这些都给这个几乎是在庆祝新冠疫情趋缓，可以重返电影院的戛纳电影节带来一种强烈震撼。

影片以无数运动期间的街头景象以及当事人的回忆，梳理反送中运动如何从一次次和平表达诉求的大型集会，演变成一场暴力升级的全民抗争运动，无数港人如何对他们曾经熟悉的法治社会丧失殆尽痛心疾首。

地铁中被警棍打伤的年轻人相拥痛哭，是疼，是怕，是绝望。催泪弹的烟雾中，人群愤怒的呐喊中，这座曾经自由的国际城市面目全非。影片中的港人讲述着他们的愤怒，他们的迷茫，他们的恐惧，他们的决心，也讲述着港人如何在警方的暴力中，比任何时候都更加凝聚成一个共同体。片中不少被采访者或者带着面具，或者脸部被打上马赛克。有些被采访者如今或者已经流亡，或者已经失去音讯，或者已经在狱中。影片最后是一份长长的被捕判刑者名单。但影片的结尾充满自信：只要港人在，就有希望。

周冠威是这部影片唯一署名的作者。他在电影公报中表示，这是一部记录大事件的影片，同时也记录着一些抗争者的个人故事。他写道：“不是时代选中了我们，是我们选择了改变时代。“

像每一部影片首映式一样，电影节艺术总监福茂到场做简短介绍。所不同的是这部影片没有一位拍摄团队代表露面。福茂半带幽默的表示，他可能会有一段时间不能去中国了。

电影节电影节14日傍晚宣布将在16日新增一部纪录片，但当时对作者和影片主题均密而不发。15日下午才公布片名。电影节为这部影片发表的公报指出，民主与自由在世界各地都遭遇着前所未有的危机。《时代革命》不仅是港人的战斗，同时也是爱好自由者与世界各地的独裁者之间的战争。

一位青年电影爱好者出于对电影节推出神秘影片的好奇，来看了这部纪录片，她表示，影片十分令人震撼，她在接受我们问询时，尚未能恢复心绪平静。一位讲中文的男青年表示：“我没有什么评论，只是注意到整个影片全部说粤语，没有一句普通话，只有在台湾的几个镜头有普通话。我觉得可以看到香港人的决心。“，与他同行的女青年没有发表评论，只说了一句：Free Hong Kong(自由香港)

不过，港人面对的恐惧在一定程度上延申到戛纳电影节。散场后，不少人不愿接受采访。