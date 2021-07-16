香港反修例運動紀錄片《時代革命》震撼戛納電影節

反映2019年香港反修例運動的紀錄片《時代革命》16日上午在戛納電影節展映。在兩個半小時的時間裡，將兩年前一場轟轟烈烈的抗爭運動重新呈現在觀眾眼前。本屆戛納電影節官方展映片單上，香港原本只以一部15分鐘短片顯示存在。但電影節接近尾聲之際，這部臨時增加播映的紀錄片將香港推上前台。

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萬人空巷的大型和平集會，暴力逐日升級的警民對峙，無數催淚彈之後硝煙瀰漫猶如戰場的街道，示威者的義無反顧，警方越來越失去節制的暴力，這些都給這個幾乎是在慶祝新冠疫情趨緩，可以重返電影院的戛納電影節帶來一種強烈震撼。

影片以無數運動期間的街頭景象以及當事人的回憶，梳理反送中運動如何從一次次和平表達訴求的大型集會，演變成一場暴力升級的全民抗爭運動，無數港人如何對他們曾經熟悉的法治社會喪失殆盡痛心疾首。

地鐵中被警棍打傷的年輕人相擁痛哭，是疼，是怕，是絕望。催淚彈的煙霧中，人群憤怒的吶喊中，這座曾經自由的國際城市面目全非。影片中的港人講述着他們的憤怒，他們的迷茫，他們的恐懼，他們的決心，也講述着港人如何在警方的暴力中，比任何時候都更加凝聚成一個共同體。片中不少被採訪者或者帶着面具，或者臉部被打上馬賽克。有些被採訪者如今或者已經流亡，或者已經失去音訊，或者已經在獄中。影片最後是一份長長的被捕判刑者名單。但影片的結尾充滿自信：只要港人在，就有希望。

周冠威是這部影片唯一署名的作者。他在電影公報中表示，這是一部記錄大事件的影片，同時也記錄著一些抗爭者的個人故事。他寫道：“不是時代選中了我們，是我們選擇了改變時代。“

像每一部影片首映式一樣，電影節藝術總監福茂到場做簡短介紹。所不同的是這部影片沒有一位拍攝團隊代表露面。福茂半帶幽默的表示，他可能會有一段時間不能去中國了。

電影節電影節14日傍晚宣布將在16日新增一部紀錄片，但當時對作者和影片主題均密而不發。15日下午才公布片名。電影節為這部影片發表的公報指出，民主與自由在世界各地都遭遇着前所未有的危機。《時代革命》不僅是港人的戰鬥，同時也是愛好自由者與世界各地的獨裁者之間的戰爭。

一位青年電影愛好者出於對電影節推出神秘影片的好奇，來看了這部紀錄片，她表示，影片十分令人震撼，她在接受我們問詢時，尚未能恢復心緒平靜。一位講中文的男青年表示：“我沒有什麼評論，只是注意到整個影片全部說粵語，沒有一句普通話，只有在台灣的幾個鏡頭有普通話。我覺得可以看到香港人的決心。“，與他同行的女青年沒有發表評論，只說了一句：Free Hong Kong(自由香港)

不過，港人面對的恐懼在一定程度上延申到戛納電影節。散場後，不少人不願接受採訪。