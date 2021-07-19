台湾国产疫苗通过EUA 疫情稳定26日后有望降级

台湾国产高端新冠肺炎疫苗今天（7月19日）通过紧急使用许可（EUA）审查，经台湾卫福部食药署核准可项目制造，宣告国产疫苗顺利问世，预计八月可有少量的疫苗供民众施打。至于外界关心蔡英文总统及副总统赖清德何时会施打国产疫苗？总统府表示尊重专家会议依科学专业之审查结果。

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台湾EUA审查以免疫桥接为方式，国产疫苗的中和抗体与AZ疫苗比较需不劣于AZ疫苗才可通过审查。中央社报道称，卫福部食药署长吴秀梅今天宣布通过高端疫苗的EUA，主要依据有两项，一是高端疫苗组与AZ疫苗组的原型株活病毒中和抗体几何平均效价比值，高端是AZ的3.4倍，远大于标准要求0.67倍；二是高端疫苗组的血清反应比率达95.5%，亦远大于标准要求的50%。

除了高端疫苗外，联亚生技六月底也已送件，但相关审查进度，食药署长吴秀梅仅表示，联亚疫苗送件了，积极审查中。联亚试验主持人、中国附医副院长黄高彬表示，联亚的补件都已补完，应该近期就会举行审查会议。

至于外界关心蔡英文总统及副总统赖清德何时会施打国产疫苗？总统府发言人张惇涵今天表示，总统府尊重专家会议依科学专业之审查结果。至于总统、副总统接种国产疫苗，将依照指挥中心开放施打之计划，妥适进行后续相关规画，若有定案将适时对外说明。

今年3月，总统府也指出，一旦国产疫苗研发成功，总统及副总统愿意以实际行动支持国产疫苗，让国人及国际对「Made In Taiwan（台湾制造）」的疫苗能安心、有信心。

距离国内解封进入倒数1周，指挥中心指挥官陈时中今天表示，缓步稳健执行解封关键在于疫情控制程度，不以清零为目标，7月26日从3级警戒降到2级可能性高，将以循序渐进、妥善规划、强化预防、应变能力等4大原则。