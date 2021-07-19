台灣國產疫苗通過EUA 疫情穩定26日後有望降級

台灣國產高端新冠肺炎疫苗今天（7月19日）通過緊急使用許可（EUA）審查，經台灣衛福部食藥署核准可項目製造，宣告國產疫苗順利問世，預計八月可有少量的疫苗供民眾施打。至於外界關心蔡英文總統及副總統賴清德何時會施打國產疫苗？總統府表示尊重專家會議依科學專業之審查結果。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣EUA審查以免疫橋接為方式，國產疫苗的中和抗體與AZ疫苗比較需不劣於AZ疫苗才可通過審查。中央社報道稱，衛福部食藥署長吳秀梅今天宣布通過高端疫苗的EUA，主要依據有兩項，一是高端疫苗組與AZ疫苗組的原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值，高端是AZ的3.4倍，遠大於標準要求0.67倍；二是高端疫苗組的血清反應比率達95.5%，亦遠大於標準要求的50%。

除了高端疫苗外，聯亞生技六月底也已送件，但相關審查進度，食藥署長吳秀梅僅表示，聯亞疫苗送件了，積極審查中。聯亞試驗主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，聯亞的補件都已補完，應該近期就會舉行審查會議。

至於外界關心蔡英文總統及副總統賴清德何時會施打國產疫苗？總統府發言人張惇涵今天表示，總統府尊重專家會議依科學專業之審查結果。至於總統、副總統接種國產疫苗，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規畫，若有定案將適時對外說明。

今年3月，總統府也指出，一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗，讓國人及國際對「Made In Taiwan（台灣製造）」的疫苗能安心、有信心。

距離國內解封進入倒數1周，指揮中心指揮官陳時中今天表示，緩步穩健執行解封關鍵在於疫情控製程度，不以清零為目標，7月26日從3級警戒降到2級可能性高，將以循序漸進、妥善規畫、強化預防、應變能力等4大原則。