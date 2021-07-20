在立陶宛设立以台湾为名的代表处蔡英文称外交突破

台湾总统蔡英文今天中午在脸书发文指出，台湾即将在立陶宛设立「驻立陶宛台湾代表处」，强调这是一项外交突破。她说，立陶宛也计划今年秋天在台湾设立办事处，两国的友好关系将更上一层楼。

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蔡英文说，上个月立陶宛政府宣布捐赠2万剂疫苗给台湾，立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾在推特上表示：「热爱自由的人们就该互相照顾！」让台湾深深感受到民主伙伴彼此坚定相挺的力量。

蔡英文说，这次在立陶宛设处，是台湾继2003年在斯洛伐克设处，相隔18年后再次在欧洲国家设立代表处。是别具意义的重要外交成果，拓展了台湾和各国的实质合作。未来，台湾会继续走向世界，和更多民主伙伴携手前行。

台湾外交部长吴钊燮也宣布，台湾将在立陶宛首都维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」，成为台湾在欧洲成立的第一个以「台湾」为名的代表处。

吴钊燮解释说，台湾驻非洲索马利兰的代表处，是第一个以台湾为名的代表处；驻立陶宛台湾代表处则是台湾在欧洲成立的第一个以台湾为名的代表处。他说，以台湾为名的代表处，更能让欧洲了解，这是代表2300万的台湾人，意义重大。

由于立陶宛和中国有邦交，因此这也将是台湾在中国邦交国设立的第一个以台湾为名的代表处。

之前立陶宛经济暨创新部长阿尔莫奈特曾透露，预计今年10月或11月在台湾成立办事处，现在情况如何？吴钊燮表示，立陶宛来台设立办事处，涉及立陶宛国内法律程序。未来将在时机成熟时，对外公开说明。

至于台湾派驻其他欧洲国家的馆处，是否也将比照立陶宛，以台湾为名？吴钊燮说，对于欧洲其他管处，目前没有改名的计划。他说，驻立陶宛台湾代表处成立后，外交部主要的工作是推动双边经贸、文化、教育及观光等关系。

南美洲国家盖亚那今年2月因中国施压，片面终止台湾在当地设立「台湾办公室」的协议，外界关切台湾及立陶宛是否也就设立代表处签署协议？吴钊燮说，拓展外交关系，每个案例都有独特性，但成败的关键在于双边是否达成共识，形式是其次。台湾和立陶宛是依循双边的法律步骤，就设立办事处进行协商。