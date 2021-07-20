校长会忧香港移民潮令中层领导现断层 特首反指现是在港打拼最好时刻

受移民潮影响，中学校长会表示，学校面对严重的教师流失问题，担忧中层领导出现断层，呼吁行政长官林郑月娥展开师资调查，并认真聆听港人心声，了解移民原因，制订合适政策，让学生愿意留港继续学习和成长。不过，林郑月娥今(20日)早重申，移民属个人选择，但她会对打算移民者说，对香港有归属感而又愿意在此打拼的人，现在是最好时刻。

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中学校长会昨日就今年的《施政报告》提交建议，指在移民潮下，学校面对严重教师流失问题，该会荣誉总干事黄谓儒今早在电台节目举例说明，透露有学校因为教师离职而未能开设家政科，亦有新聘用的教师临时毁约并赔款离开，认为情况值得关注，尤其是教师薪酬较佳，但仍未能吸引足够人手，促请教育局调查全港教师人手和离职原因，对症下药，制订措施积极应对，让教师在安全和理想环境中培育学生成长。

报告又建议港府「认真聆听香港人心声，了解港人移民的原因，制定合适政策以挽回港人信心」，称大量学生移居海外，或往海外升学，对香港未来影响难以估计。

港府官员则继续唱好香港，特首林郑月娥今早出席会议前表示，历史上，香港每隔一段时间便会出现移民趋势，每人都有其个人考虑，港府没有特定看法，只会坚守港人在《基本法》下享有的出入境自由。当被追问她对机场近日离别场景频现，部分人是对香港前景感到灰心而离开的感想时，林郑月娥说，对已经、正在或打算移民的市民，她会说，香港前景非常好，经过北京的中央政府订定《港区国安法》和「完善」香港选举制度，香港机遇无限，对香港有归属感，愿意在此打拼的人，现在是最好时刻。