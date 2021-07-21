港警拘捕起訴四名前《蘋果日報》高層，周四提堂

綜合消息顯示，前《蘋果日報》四名高層，7月21日相繼被香港警方國安處上門拘捕，或撤銷保釋條件再次扣查。他們包括《蘋果日報》前執行總編輯林文宗、前副社長陳沛敏、前英文版執行總編輯馮偉光(筆名盧峯)和前主筆楊清奇(筆名李平)。據悉，4人會被落案起訴“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，並於22日在香港西九龍裁判法院提堂。

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據香港媒體報導，港警國安處周三當天先於早上拘捕前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，將他帶返長沙灣警署扣留，指他涉違反《港區國安法》，相信是與該報早前的一案有關。之後警方再在下午及傍晚，先後將之前被捕的前蘋果副社長陳沛敏，以及2名蘋果主筆馮偉光和楊清奇撤銷保釋，把他們分別扣留在秀茂坪、灣仔及將軍澳警署。

據悉，4人會被指違反《港區國安法》第29條的“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，將於周四在香港西九龍法院提堂。目前，已有10名壹傳媒高層因涉違反香港國安法而遭警方拘捕，當中包括因3宗非法集結案共判囚20個月、現於赤柱監獄服刑的《蘋果日報》創辦人黎智英。

就林文宗被捕一事，香港記者協會隨後通過聲明表示，“近月《蘋果日報》先後已有多名高層及總編輯被捕，但該報早於6月尾已經停運。記協對當局一再針對同一機構的新聞工作者表示憤慨，亦對警方拘捕一間已停運的傳媒機構前員工感震驚及不解。”

聲明稱，“新聞自由、出版自由乃一個國際城市賴以成功的重要基石，記協要求政府不要屢以‘國家安全’之名拘捕新聞從業員，向業界散播白色恐怖，並切實解釋過往一直合法進行、理應受到《基本法》保障的新聞及出版工作到底如何能夠危及國家安全。”