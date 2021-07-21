港警拘捕起诉四名前《苹果日报》高层，周四提堂

综合消息显示，前《苹果日报》四名高层，7月21日相继被香港警方国安处上门拘捕，或撤销保释条件再次扣查。他们包括《苹果日报》前执行总编辑林文宗、前副社长陈沛敏、前英文版执行总编辑冯伟光(笔名卢峯)和前主笔杨清奇(笔名李平)。据悉，4人会被落案起诉“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，并于22日在香港西九龙裁判法院提堂。

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据香港媒体报导，港警国安处周三当天先于早上拘捕前《苹果日报》执行总编辑林文宗，将他带返长沙湾警署扣留，指他涉违反《港区国安法》，相信是与该报早前的一案有关。之后警方再在下午及傍晚，先后将之前被捕的前苹果副社长陈沛敏，以及2名苹果主笔冯伟光和杨清奇撤销保释，把他们分别扣留在秀茂坪、湾仔及将军澳警署。

据悉，4人会被指违反《港区国安法》第29条的“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，将于周四在香港西九龙法院提堂。目前，已有10名壹传媒高层因涉违反香港国安法而遭警方拘捕，当中包括因3宗非法集结案共判囚20个月、现于赤柱监狱服刑的《苹果日报》创办人黎智英。

就林文宗被捕一事，香港记者协会随后通过声明表示，“近月《苹果日报》先后已有多名高层及总编辑被捕，但该报早于6月尾已经停运。记协对当局一再针对同一机构的新闻工作者表示愤慨，亦对警方拘捕一间已停运的传媒机构前员工感震惊及不解。”

声明称，“新闻自由、出版自由乃一个国际城市赖以成功的重要基石，记协要求政府不要屡以‘国家安全’之名拘捕新闻从业员，向业界散播白色恐怖，并切实解释过往一直合法进行、理应受到《基本法》保障的新闻及出版工作到底如何能够危及国家安全。”