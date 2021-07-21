72国际团体和学者联署呼吁港府撤销对邹幸彤所有控罪

人权观察组织21日发表72个国际组织和学者以及个人的联署信，呼吁香港律政司司长郑若骅立即撤销对支联会副主席邹幸彤的所有控罪。

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参加联署的国际组织来自社会各界，有人权观察、人权捍卫者阵线、中国对话、澳大利亚的澳港联、台湾声援中国人权律师网络、台湾全国律师联合会、国际声援西藏运动等等。长期关注中国人权问题的德国学者Eva Pils、旅美中国人权律师滕彪等也参加了联署。

这封写给香港律政司司长郑若骅的联名信呼吁港府立即无条件释放支联会副主席、同时也是大律师的邹幸彤。人权观察组织中国问题研究员王松莲指出，香港当局错误地关押和迫害邹幸彤，因为邹幸彤在提醒港人以及世界不要忘记1989年在中国发生的屠杀的努力中扮演着领头人的角色。王松莲指责香港当局好像决心要镇压一切说出中国政府不想听到的话的活动人士。

王松莲指出，继续关押邹幸彤是在向世界表示，港府正把最和平、最庄严的抗议活动视作威胁。

现年37岁的香港大律师邹幸彤是在八九六四镇压中成立的香港市民支援爱国民主联合会，简称支联会的副主席。自香港2019年反修例抗争运动之后，北京当局公布港版国安法，香港政治形势急转直下，大批民主派人士和抗争者被捕，曾坚持30年，年年举行六四烛光悼念晚会的支联会多名领导人陆续被捕，并被判刑。原本低调的邹幸彤站到了前线，坚持六四悼念。她也为此于6月3日被警方带走。6月5日获得保释后，她再于6月30日，七一前夕，被撤销保释，还押。她被指控煽惑他人明知而参与未经批准集结罪。

邹幸彤多年参与中国大陆的各种维权工作。目前在关押中的她仍然在7月9日发文，呼吁不要忘记六年前发生的709律师大抓捕事件。