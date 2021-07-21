72國際團體和學者聯署呼籲港府撤銷對鄒幸彤所有控罪

人權觀察組織21日發表72個國際組織和學者以及個人的聯署信，呼籲香港律政司司長鄭若驊立即撤銷對支聯會副主席鄒幸彤的所有控罪。

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參加聯署的國際組織來自社會各界，有人權觀察、人權捍衛者陣線、中國對話、澳大利亞的澳港聯、台灣聲援中國人權律師網絡、台灣全國律師聯合會、國際聲援西藏運動等等。長期關注中國人權問題的德國學者Eva Pils、旅美中國人權律師滕彪等也參加了聯署。

這封寫給香港律政司司長鄭若驊的聯名信呼籲港府立即無條件釋放支聯會副主席、同時也是大律師的鄒幸彤。人權觀察組織中國問題研究員王松蓮指出，香港當局錯誤地關押和迫害鄒幸彤，因為鄒幸彤在提醒港人以及世界不要忘記1989年在中國發生的屠殺的努力中扮演着領頭人的角色。王松蓮指責香港當局好像決心要鎮壓一切說出中國政府不想聽到的話的活動人士。

王松蓮指出，繼續關押鄒幸彤是在向世界表示，港府正把最和平、最莊嚴的抗議活動視作威脅。

現年37歲的香港大律師鄒幸彤是在八九六四鎮壓中成立的香港市民支援愛國民主聯合會，簡稱支聯會的副主席。自香港2019年反修例抗爭運動之後，北京當局公布港版國安法，香港政治形勢急轉直下，大批民主派人士和抗爭者被捕，曾堅持30年，年年舉行六四燭光悼念晚會的支聯會多名領導人陸續被捕，並被判刑。原本低調的鄒幸彤站到了前線，堅持六四悼念。她也為此於6月3日被警方帶走。6月5日獲得保釋後，她再於6月30日，七一前夕，被撤銷保釋，還押。她被指控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。

鄒幸彤多年參與中國大陸的各種維權工作。目前在關押中的她仍然在7月9日發文，呼籲不要忘記六年前發生的709律師大抓捕事件。