河南洪災 江啟臣賴清德等藍綠政治人物多表慰問

近日，中國河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重洪澇災害。對此，台灣總統府發言人張淳涵7月21日轉達總統蔡英文的慰問與關切。此外，包括台副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌及中國國民黨主席江啟臣和前總統馬英九等綠藍兩黨要人都分別向河南受災民眾表達了慰問之情。

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張惇涵周三下午轉達蔡英文的慰問與關切。張惇涵表示，除了向不幸過世的人員及家屬表示哀悼，蔡英文也期盼受災地區早日脫離洪害，恢復正常生活。賴清德周四通臉書指出，海上颱風警報發布，颱風“煙花”逐漸接近；今早出門上班的民眾，應該感受到雨勢，根據氣象局資料顯示，“煙花”正朝影響台灣的方向移動，越晚風雨會越明顯，尤其明、後兩天，風雨會更大，大家務必要注意安全。

賴清德提醒民眾，颱風天盡量避免外出，為了生活非外出不可的朋友，也千萬要注意安全，“平安才是家庭的支柱”。他同時表示，不止台灣面臨颱風的威脅，中國河南鄭州等地區也面臨暴雨侵襲，造成嚴重損害及傷亡，並稱“總統蔡英文已代表政府表達關切及慰問。不幸天災都不是任何人所願意，尤其受難的是人民、威脅的是人命，更讓人不忍”。

賴清德說，“世界的共同敵人是天災，當中國人民面臨災難，我們衷心期盼受災地區不再有傷亡，早日挺過水患之苦。”蘇貞昌周四在台行政院會上表示，看到日本靜岡縣發生大規模的土石流、歐洲西部地區因為暴雨引發水災、以及中國河南遭遇極端暴雨造成傷亡，對這樣的情形，深感不舍，他特別“致意、表示關切並獻上祝福”。蘇貞昌說，“我們是全球一家，全球都是彼此關切”。

藍營方面，江啟臣已於周三在國民黨中常會上發表談話提及河南災情，他表示自己代表國民黨表達慰問與關心，也期盼災情緩解，早日恢復正常生活。他談到，極端氣候的影響遍布全球，中國大陸河南等地以及歐洲西部包含德國、比利時等國家，也接連出先暴雨、洪荒災情，威脅當地人民生命、財產安全，“我也代表中國國民黨，表達慰問與關心，期盼災情緩解，早日恢復正常生活”。

馬英九周四通過臉書表示，“近日大陸河南豪雨成災，淹沒道路地鐵，造成民眾傷亡，我要表達最誠摯的哀悼與慰問。同時，我看到蔡總統也表達慰問與關切，並向不幸罹難的大陸民眾與家屬表示哀悼。這是一個友善的舉動，有助於兩岸情勢緩和，我給予肯定。”

馬英九說，“兩岸冰封已逾5年，蔡總統這次釋出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜。未來如能延續，必有助雙方關係改善。畢竟，兩岸和平與和解，須以善意為基礎，遇事切莫先以惡意揣度對方，兩岸關係才能從善意交流，逐步恢復互信。”