河南洪灾 江启臣赖清德等蓝绿政治人物多表慰问

近日，中国河南等地持续遭遇强降雨，郑州等城市发生严重洪涝灾害。对此，台湾总统府发言人张淳涵7月21日转达总统蔡英文的慰问与关切。此外，包括台副总统赖清德、行政院院长苏贞昌及中国国民党主席江启臣和前总统马英九等绿蓝两党要人都分别向河南受灾民众表达了慰问之情。

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张惇涵周三下午转达蔡英文的慰问与关切。张惇涵表示，除了向不幸过世的人员及家属表示哀悼，蔡英文也期盼受灾地区早日脱离洪害，恢复正常生活。赖清德周四通脸书指出，海上台风警报发布，台风“烟花”逐渐接近；今早出门上班的民众，应该感受到雨势，根据气象局资料显示，“烟花”正朝影响台湾的方向移动，越晚风雨会越明显，尤其明、后两天，风雨会更大，大家务必要注意安全。

赖清德提醒民众，台风天尽量避免外出，为了生活非外出不可的朋友，也千万要注意安全，“平安才是家庭的支柱”。他同时表示，不止台湾面临台风的威胁，中国河南郑州等地区也面临暴雨侵袭，造成严重损害及伤亡，并称“总统蔡英文已代表政府表达关切及慰问。不幸天灾都不是任何人所愿意，尤其受难的是人民、威胁的是人命，更让人不忍”。

赖清德说，“世界的共同敌人是天灾，当中国人民面临灾难，我们衷心期盼受灾地区不再有伤亡，早日挺过水患之苦。”苏贞昌周四在台行政院会上表示，看到日本静冈县发生大规模的土石流、欧洲西部地区因为暴雨引发水灾、以及中国河南遭遇极端暴雨造成伤亡，对这样的情形，深感不舍，他特别“致意、表示关切并献上祝福”。苏贞昌说，“我们是全球一家，全球都是彼此关切”。

蓝营方面，江启臣已于周三在国民党中常会上发表谈话提及河南灾情，他表示自己代表国民党表达慰问与关心，也期盼灾情缓解，早日恢复正常生活。他谈到，极端气候的影响遍布全球，中国大陆河南等地以及欧洲西部包含德国、比利时等国家，也接连出先暴雨、洪荒灾情，威胁当地人民生命、财产安全，“我也代表中国国民党，表达慰问与关心，期盼灾情缓解，早日恢复正常生活”。

马英九周四通过脸书表示，“近日大陆河南豪雨成灾，淹没道路地铁，造成民众伤亡，我要表达最诚挚的哀悼与慰问。同时，我看到蔡总统也表达慰问与关切，并向不幸罹难的大陆民众与家属表示哀悼。这是一个友善的举动，有助于两岸情势缓和，我给予肯定。”

马英九说，“两岸冰封已逾5年，蔡总统这次释出善意，有如空谷足音，令人跫然而喜。未来如能延续，必有助双方关系改善。毕竟，两岸和平与和解，须以善意为基础，遇事切莫先以恶意揣度对方，两岸关系才能从善意交流，逐步恢复互信。”