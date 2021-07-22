美国制裁后 四名前《苹果》高层编采人员被控勾结外国势力 还柙9月再讯

在美国制裁中国的中央政府驻港联络办公室七名副主任不足一星期，被迫停止运作的《香港苹果日报》再有四名前高层编采人员被控「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」，案件今(22日)早在西九龙裁判法院提堂，令此案被起诉同一罪名的报社中人增至七人。四名被告毋须答辩，国安法指定法官苏惠德拒绝四人保释，还柙至9月30日再讯，以便警方处理检获的四十多台计算机等证物，以及进行财务调查。

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控罪指四人于去年7月1日至今年4月3日期间，在香港与苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果互联网有限公司、黎智英、张剑雄、罗伟光及其他人串谋，请求外国或者境外机构及人员对中国或香港实施制裁、封锁或其他敌对行动，违反《港区国安法》。

今早提堂的四人，分别是昨日被捕的前《苹果日报》执行总编辑林文宗，以及上月被捕后获得保释候查、昨被警方撤销保释带返警署扣查的前《苹果》副社长陈沛敏、前《苹果》英文版执行总编辑兼主笔冯伟光(笔名「卢峯」)和前主笔杨清奇(笔名「李平」)。

各被告均有申请保释，提出的条件除一般的交出旅游证件之外，还表明不再从事传媒工作、不接受传媒访问、不联络外国官员或议员，以及不向公众发布任何可能被视为危害国家安全的文章等。不过，控方反对保释。苏惠德听取控辩双方陈词后，决定不批准四人保释，将被告还柙候审。

在报章停运后约一个月、于昨日被捕的林文宗，其女友昨日接受网媒《众新闻》访问时表示，警方从两人家中拘捕林文宗，并检走其计算机、电话等物品，对于林被捕，她说：「今日做新闻，佢(林文宗)唔会无心理准备（被捕）。」

去年8月起至今，由黎智英创办的壹传媒集团和《苹果日报》已有十多人被捕，当中八人涉及串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，其中七人已被起诉，包括黎智英、时任壹传媒行政总裁张剑虹、时任《苹果》总编辑罗伟光，以及今早提堂的四人。香港记者协会昨就事件发表声明，声称对当局一再针对同一机构的新闻工作者表示愤慨，对警方拘捕已停运的传媒机构的前员工感到「震惊及不解」，敦促港府不要屡以「国家安全」之名拘捕新闻从业员，向业界散播白色恐怖。