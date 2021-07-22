香港元朗西鐵站“白衣人”無差別襲擊市民案7人被判刑

2019年7月21日反送中運動期間，元朗西鐵站發生“白衣人”無差別襲擊市民事件，包括時任立法會議員、記者、孕婦等至少45人受傷，其中一名傷者甚至一度性命危險，引起社會各界震驚。之後警方被指延誤到場調查，沒有即時制止暴力攻擊，被質疑有“警黑勾結”，成為之後香港警民衝突愈演愈烈的轉折點。

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事隔兩年，首宗涉及7-21事件的白衣人暴動案，也是反送中運動其間的第一宗被告不是反政府示威者的案件。案件涉及8名被告被控暴動及有意圖而傷人等罪名，星期四(7月22日) 7-21事件兩周年第二天，在區域法院判刑。除一人被判無罪以外，7人分別被判監禁3年6個月至7年，法官批評部分被告行為喪失理智，屬於無差別襲擊。

法官表示，香港是法治社會，白衣人暴動案這樣無的放矢的集體私刑，引起巿民極大恐慌，法庭必須判處施暴者具阻嚇力的刑期。

香港民主黨表示，尊重法庭判決，但認為7-21事件最重要是徹查真相，包括為何當晚有白衣人會聚集，以及誰是主謀等。警方高層多次表明“絕不姑息任何違法行為”，但721案至今只有8人被帶上法庭，幕後主謀以及其餘過百名有份參與施襲的白衣暴徒仍然逍遙法外。

在7-21當晚遇擊，背部被多名白衣人用藤條等打到傷痕纍纍的廚師蘇先生接受美國之音訪問表示：事發兩年來警方只是在去年聯絡他到警署辨認疑犯。但是相隔一年之後，他實在難以認出襲擊他的白衣人的樣貌，他批評警方沒有積極徹查7-21事件真相。他批評警方花了兩年時間，只是拘捕了數以百計涉嫌施襲的白衣人當中的數十人，被帶上法庭的甚至只有8人。對於這次判刑，蘇先生認為不夠長，未能反映案件的嚴重性，尤其對應其他法官針對示威者的判刑，使用鐳射筆擲水瓶等物的示威者，都已經被判3、4年，但對無訴求但卻無差別襲擊人的案件，判刑太輕。

多名被告家屬不滿判決，星期四下午召開記者會，聲淚俱下形容這是“冤案”，親中的KOL(網紅)“華記”楊官華聲稱，要求特首林鄭月娥主持公道，他又促請廉政公署以及國安法介入，調查處理案件的法官“有無收錢”（有沒有收受利益）。

香港司法機構表示，任何試圖向法官或司法機構職員施加不當壓力的行為，應受到嚴厲譴責。司法機構表示，一直以來法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。司法機構又表示，如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。