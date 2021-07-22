香港元朗西铁站“白衣人”无差别袭击市民案7人被判刑

2019年7月21日反送中运动期间，元朗西铁站发生“白衣人”无差别袭击市民事件，包括时任立法会议员、记者、孕妇等至少45人受伤，其中一名伤者甚至一度性命危险，引起社会各界震惊。之后警方被指延误到场调查，没有即时制止暴力攻击，被质疑有“警黑勾结”，成为之后香港警民冲突愈演愈烈的转折点。

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事隔两年，首宗涉及7-21事件的白衣人暴动案，也是反送中运动其间的第一宗被告不是反政府示威者的案件。案件涉及8名被告被控暴动及有意图而伤人等罪名，星期四(7月22日) 7-21事件两周年第二天，在区域法院判刑。除一人被判无罪以外，7人分别被判监禁3年6个月至7年，法官批评部分被告行为丧失理智，属于无差别袭击。

法官表示，香港是法治社会，白衣人暴动案这样无的放矢的集体私刑，引起巿民极大恐慌，法庭必须判处施暴者具阻吓力的刑期。

香港民主党表示，尊重法庭判决，但认为7-21事件最重要是彻查真相，包括为何当晚有白衣人会聚集，以及谁是主谋等。警方高层多次表明“绝不姑息任何违法行为”，但721案至今只有8人被带上法庭，幕后主谋以及其余过百名有份参与施袭的白衣暴徒仍然逍遥法外。

在7-21当晚遇击，背部被多名白衣人用藤条等打到伤痕累累的厨师苏先生接受美国之音访问表示：事发两年来警方只是在去年联络他到警署辨认疑犯。但是相隔一年之后，他实在难以认出袭击他的白衣人的样貌，他批评警方没有积极彻查7-21事件真相。他批评警方花了两年时间，只是拘捕了数以百计涉嫌施袭的白衣人当中的数十人，被带上法庭的甚至只有8人。对于这次判刑，苏先生认为不够长，未能反映案件的严重性，尤其对应其他法官针对示威者的判刑，使用镭射笔掷水瓶等物的示威者，都已经被判3、4年，但对无诉求但却无差别袭击人的案件，判刑太轻。

多名被告家属不满判决，星期四下午召开记者会，声泪俱下形容这是“冤案”，亲中的KOL(网红)“华记”杨官华声称，要求特首林郑月娥主持公道，他又促请廉政公署以及国安法介入，调查处理案件的法官“有无收钱”（有没有收受利益）。

香港司法机构表示，任何试图向法官或司法机构职员施加不当压力的行为，应受到严厉谴责。司法机构表示，一直以来法官及司法人员依法处理案件，确保司法公正，并以无惧、无偏、无私、无欺之精神，维护法制，主持正义。司法机构又表示，如对判决或判刑不满意，有上诉机制处理。