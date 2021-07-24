六四集会案何俊仁等12人拟认罪，8 人拟不认罪

综合消息显示，自去年香港举行纪念六四集会后， 共26名民主派人士，包括支联会主席李卓人、副主席何俊仁，以及壹传媒创办人黎智英，分别遭票控“举行、明知而参与及煽惑他人参与未经批准集结罪”。早前黄之锋、岑敖晖、袁嘉蔚、梁凯晴已认罪判囚，另外未有答辩意向的10人连同拟不认罪的赵恩来和梁国华7月23日于区域法院再讯，由法官高劲修处理。辩方申请将打算认罪的其中10名被告，安排9月9日，连同另外早前表示拟认罪的杨森及何秀兰一同正式答辩。

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据立场新闻报导，庭上透露，黎智英及香港前立法会议员梁耀忠拟不认罪，两人将于10月13日作审前覆核，于11月1日与其他拟不认罪被告一同受审。据了解，本案原有 26 名被告，其中现已流亡海外的罗冠聪及张崑阳因早前缺席聆讯，已遭法庭发出拘捕令，令被告人数减为24人。黄之锋、岑敖晖、袁嘉蔚、梁凯晴4人已认罪，被判囚4至10个月。

报导指，剩余被告中，拟认罪被告有12人，包括：何秀兰、杨森、何俊仁、陈皓桓、尹兆坚、张文光、郭永健、赵恩来、麦海华、梁国华、梁国雄、朱凯廸。拟不认罪的被告有8人，包括：李卓人、邹幸彤、何桂蓝、胡志伟、蔡耀昌、梁锦威、黎智英、梁耀忠。

本案中，李卓人、何俊仁、邹幸彤、蔡耀昌、张文光、麦海华、尹兆坚、赵恩来、梁耀忠、梁锦威、黎智英、郭永健及陈皓桓共13人，被控一项“煽惑他人明知而参与未经批准集结罪”，即于2020年6月4日，在维多利亚公园喷水池外，“非法煽惑他人参与未经批准集结”。李卓人同时被控“举行一个未经批准集结罪”。上述的13人除黎智英外，还有梁国雄、何秀兰、梁国华、胡志伟、朱凯廸、黄之锋、岑敖晖、袁嘉蔚、梁凯晴、何桂蓝、杨森，共23人被控“明知而参与一个未经批准集结”罪。

周五到庭应讯的被告中，因其他案件而正服刑或还押的包括：黎智英、何俊仁、民主党尹兆坚、民阵召集人陈皓桓、社民连梁国雄及前立法会议员朱凯廸。各人在开庭前及散庭后，均向公众席上的人挥手，旁听人士热烈挥手回应，期间有保安及法庭职员举手阻止。此外，有旁听人士大叫还押被告的名字或昵称，并说“加油！”、“等你们出来！”。报导指，根据早前聆讯，赵恩来及梁国华曾透过法律代表表示拟不认罪，但是次提讯则改为拟认罪。