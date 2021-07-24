六四集會案何俊仁等12人擬認罪，8 人擬不認罪

綜合消息顯示，自去年香港舉行紀念六四集會後， 共26名民主派人士，包括支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及壹傳媒創辦人黎智英，分別遭票控“舉行、明知而參與及煽惑他人參與未經批准集結罪”。早前黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴已認罪判囚，另外未有答辯意向的10人連同擬不認罪的趙恩來和梁國華7月23日於區域法院再訊，由法官高勁修處理。辯方申請將打算認罪的其中10名被告，安排9月9日，連同另外早前表示擬認罪的楊森及何秀蘭一同正式答辯。

廣告 繼續瀏覽後續

據立場新聞報導，庭上透露，黎智英及香港前立法會議員梁耀忠擬不認罪，兩人將於10月13日作審前覆核，於11月1日與其他擬不認罪被告一同受審。據了解，本案原有 26 名被告，其中現已流亡海外的羅冠聰及張崑陽因早前缺席聆訊，已遭法庭發出拘捕令，令被告人數減為24人。黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴4人已認罪，被判囚4至10個月。

報導指，剩餘被告中，擬認罪被告有12人，包括：何秀蘭、楊森、何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、梁國雄、朱凱廸。擬不認罪的被告有8人，包括：李卓人、鄒幸彤、何桂藍、胡志偉、蔡耀昌、梁錦威、黎智英、梁耀忠。

本案中，李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、黎智英、郭永健及陳皓桓共13人，被控一項“煽惑他人明知而參與未經批准集結罪”，即於2020年6月4日，在維多利亞公園噴水池外，“非法煽惑他人參與未經批准集結”。李卓人同時被控“舉行一個未經批准集結罪”。上述的13人除黎智英外，還有梁國雄、何秀蘭、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍、楊森，共23人被控“明知而參與一個未經批准集結”罪。

周五到庭應訊的被告中，因其他案件而正服刑或還押的包括：黎智英、何俊仁、民主黨尹兆堅、民陣召集人陳皓桓、社民連梁國雄及前立法會議員朱凱廸。各人在開庭前及散庭後，均向公眾席上的人揮手，旁聽人士熱烈揮手回應，期間有保安及法庭職員舉手阻止。此外，有旁聽人士大叫還押被告的名字或昵稱，並說“加油！”、“等你們出來！”。報導指，根據早前聆訊，趙恩來及梁國華曾透過法律代表表示擬不認罪，但是次提訊則改為擬認罪。