蔡英文：台日是紧密连结好邻居 力挺东京奥运

受新冠疫情严重影响的东京奥运会召开之际，台湾总统蔡英文7月24日再次向日本主办的本届奥运会表示支持之情。她周六在脸书上称，台湾和日本是紧密连结的好邻居，“在困难的时候，我们都曾为彼此伸出援手。这次东京奥运，我们全力相挺。”

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据悉，蔡英文已于23日东京奥运会开幕式结束后通过脸书表示，“怎么大的考验，也不会动摇体育的力量、奥运的价值。谢谢主办国日本将一切化为可能。”她称，“全世界正从疫情中努力复原，全世界体育选手展现强韧的意志，一同登上奥运殿堂，同场竞技。不分国界，不分种族，都展现出人类存在的文明价值，以及对于和平、多元与团结的信念，真的让人动容。”

不到一天内，蔡英文周六上午以中日文表示，“台湾和日本是紧密连结的好邻居，在困难的时候，我们都曾为彼此伸出援手。这次东京奥运，我们全力相挺！”她称，“虽然无法亲临现场，但是透过转播，我们准备好关注每一场赛事，一起见证选手拿下好成绩！”她随后用日语写道，“ありがとう！日本！東京オリンピック、一緒に頑張りましょう！（谢谢你! 日本! 东京奥运会，让我们一起努力! ）谢谢日本，东京奥运加油！”

此前，为了感谢日本现已3度赠送台湾新冠疫苗，台湾近百家民间团体和企业22日在东京奥运开幕前再度于日本的《产经新闻》刊登广告向日方表示感谢，广告中分别象征着台湾和日本的黑熊及桃太郎一起拔河，并写道“2021年夏，台湾、日本一起加油”。据了解，这是台湾企业和民间团体在近日至少第二次于日本报纸登报广告感谢日方的疫苗援助。