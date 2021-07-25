港府129名公务员拒绝签署声明 约70人已离职

香港特区政府今年年初要求公务员宣誓，5月再要求非公务员政府雇员都要签声明。港府公务员事务局局长聂德权7月24日在出席港台节目时表示，有129 名公务员拒绝签署声明，当中约70人已离职或完成有关程序。采访中，他还提到需要宣誓的员工与港府有雇佣关系，购买服务合约人士不包括在内。

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聂德权周六早上在港台《星期六问责》节目中，被问到公务员宣誓及签署声明的进度，他回答指，已有17万公务员完成宣誓及签署声明，另有129名公务员拒绝签署，当中约70人已离职或完成有关程序，“因为拒绝签署声明，就是连基本要求都不愿意公开承诺。”此外，非公务员合约的港府雇员，提交声明期限已过，聂德权称，当下部门正处理有关资料，稍后会到立法会交代情况，如拒绝签署声明，需按要求离开公务员队伍。

至于是否会考虑将签署声明安排，扩大至退休公务员或服务提供者，聂德权表示，目前需要宣誓的员工与港府有雇佣关系，购买服务合约人士并不属于港府雇员，但会着眼他们提供服务时，是否符合运作安全及保密等原则。他强调，公务员队伍人员不论任何岗位，都需要支持特区政府施政，又认为不同单位都需要意识防范危害国家安全的情况出现，以真正达致保障国家安全。聂德权称，每名公务员都有相关责任，其中高级公务员需要负上的责任更大。

此前，港府公务员事务局1月15日向各政策局及部门发出通告，要求2020年7月1日之前受聘的公务员宣誓或签署声明，他们须在部门发出有关信函的4星期内签妥及交回声明，受聘担任高级职位的公务员还须宣誓。公务员事务局发言人称，公务员事务局曾于2020年10月12日要求，所有在2020年7月1日至10月12日之间加入香港特区政府的公务员宣誓或签署声明，他们全部已在去年10月底前签妥声明。对于去年10月12日之后收到聘书的人士，获聘任的条件之一是须签署声明并交回已签妥的声明。