美副国务卿访华 台外交部：事后将向台简报会谈要情

美国常务副国务卿温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）7月25日至26日在天津与中国外交部副部长谢锋和部长王毅举行会见。台湾外交部25日表示，台方一向与美方有密切良好联系管道，并已在事前与美方沟通，美方也将循例事后向台湾简报说明会谈要情，未来也将持续与拜登政府密切合作，深化台美关系。

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据中央社报导，台外交部周日上午表示，已注意到谢尔曼将访问中国天津并与中方官员会晤一事，台湾一向与美方有密切良好的联系管道，并已在事前与美方沟通，美方也将循例在事后向台湾简报说明会谈要情。

报导指，台外交部称，台美关系持续紧密友好，美国总统拜登政府上任后，已多次重申《台湾关系法》与“六项保证”，强调美国对台湾的承诺“坚若磐石”，也一再以实际行动展现坚定支持台湾的明确立场。

台外交部强调，未来将持续与拜登政府密切合作，深化台美全方位伙伴关系，共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。

另据报导，台立法院院长游锡堃周日在前总统陈水扁主持的广播节目中说，他曾向美国在台协会（AIT）前处长郦英杰（William Brent Christensen）建议，“美国应考虑对中国划红线，如果中国继续以飞机侵扰台湾领空、超过海峡中线挑衅，第一时间就承认台湾是个国家，和台湾建交。”