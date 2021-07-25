运动员东奥黑衣参赛遭建制派抨击 香港羽毛球总会澄清

香港羽毛球“一哥”伍家朗出战东京奥运会，未获球衣赞助，因此自行准备运动衣出赛。伍家朗7月24日的比赛服装则遭到了民建联成员穆家骏等人的批评，称他穿黑色衫、衣物无印有特区区旗，更有人称“如果不想代表中国香港，请选择退赛！”就这一事件，香港羽毛球总会25日通过新闻稿作出了回应。

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伍家朗25日通过社交平台Instagram回应指，由于没有球衣赞助，要自行准备比赛的球衣，他不获授权下不能私自在球衣上印有区旗，目前正积极处理事件，希望在下一场比赛前修正。伍家朗表示，希望大家可以专注于运动员的场上表现、而非穿着什么球衣。此外，港队羽毛球总教练何一鸣指，香港有言论自由，但伍家朗心情或多或少受事件影响，相信他能处理。他透露，伍家朗之后会穿着另一款球衣出赛。

此外，香港羽毛球总会星期日还发表新闻稿解释指，“伍家朗在出发奥运前，未能够与现有赞助商YONEX 续约，在时间非常紧迫之下，家朗决定自己先行安排球衣参赛。而香港羽毛球总会获悉后，已即时向香港奥运代表团赞助商FILA要求提供出赛球衣予家朗，以应付在日本当地的训练及之后的多场赛事。”

新闻稿称，“第一天比赛当日，家朗选择穿著自行安排的球衣出赛。在时间紧迫及专心备战下未有提出要印上区旗，只根据国际奥委会及世界羽毛球联会基本球例需要而印上球员姓名及所属地区奥委会(National Olympic Committee) 名称(即HONG KONG CHINA) 以确保符合参赛规定。因而家朗顺利获裁判批准出赛。是次大众对家朗球衣的关注，确是羽毛球队之间的沟通出现问题，可以做得更好。我们正努力处理中。”

该机构指，已与港府相关部门进行沟通，并称，“希望事件不会对家朗参赛有任何影响，将余下赛事做得更好。香港羽毛球总会感谢广大市民一直以来的支持，请继续为香港羽毛球队打气，让他们集中精神、专注比赛，为港争光!”

此外， 港协暨奥委会副会长霍启刚通过脸书表示，知道社会关心运动员比赛穿着的安排，指参加东京奥运的港队运动员，都有队服安排。他称，基于对运动员的尊重，加上只有运动员自己才知道着什么球衣比赛，最能够发挥自己的水平，所以运动员出赛可以自由选择合适的衣服，唯一条件是球衣需符合国际总会规定。霍启刚说，希望香港市民能支持运动员发挥，“给多些空间，将焦点放在他们运动表现上面，令运动员可以安心、专注比赛，为港争光。”