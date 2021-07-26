全港七成半大学停代学生会收会费 学生会批打压 欲削学生会力量

港大罢课委员会成员现于百周年校园C出口写有“香港大学”的牆外，挂上“香港市第一人民大学”横幅。

浸会大学由新学年起，不再代学生会收取会费，是全港八间受港府资助的大学之中，第六间停止代学生会收取会费的大学，理由是学生会既是独立团体，便应自行收取会费。另外，该校由新学年起，把「国安教育课程」列为必修科。浸大学生会对停收会费暂时未有响应，但各大学早前停止代收会费时，评论和学生会均批评校方是在当局施压下借机打压学生会，令学生会因为收费困难而令会员人数减少，削弱学生会的力量。

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香港各大学过往一直在学生注册时代学生会收取会费，然后由学生会向校方申请费用支付经费，但学生会在2019年的反对修订逃犯条例运动的参与，备受港府和建制派批评，自《港区国安法》去年6月30日生效后，城市大学率先于去年8月宣布，不再为学生会收取会费，理由是学生会「财务管理持续欠佳」；接着是中文大学、香港大学，以及本月中旬宣布停收的理工大学和岭南大学。

浸会大学校长卫炳江今(26日)早与传媒会晤时宣布，已经与浸大学生会沟通，由9月的新学年起，不再代收学生会费，明言「(代)收是人情，唔收是道理」，若学生会自行收取会费后因收费不足而不能生存，便表示学生会不应存在。但他强调，此举并非与学生会「割席」；不过，一同出席记者会的高层曾说漏咀，即使是「割席」，仍会向学生提供场地作举办活动之用，遭卫炳江更正。

岭南大学本月中宣布实时停止代学生会收取会费时，岭大学生会代表会临时行政委员会副主席陈颖茵曾经指出，相信校方是在当局施压下，借机打压学生会。她又说，学生会实行必然会员制，日后若要自行收取会费，行政上较为困难，她引述树仁大学学生会最终只有数百人交会费为例，预料现时有四千多名会员的岭大学生会人数会大减，最终削弱学生会影响力。

港大早前停止代收会费时，学生会代表亦指出，学生会没有学生名录，难以收取会费，对会务会有巨大影响，亦必然会削弱学生会影响力。

继浸大停止代学生会收取会费后，目前尚余教育大学和科技大学仍有协助学生会收取入会费及会费，金额由约160元至200元不等。