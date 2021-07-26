戴耀廷还柙中再被廉署检控 追溯五年前推动选举的广告为非法开支

香港占中3名发起人陈健民，戴耀廷 、和朱耀明（从左至右）在新闻发布会上2014年12月2日

因推动民主派初选而被羁押的法律学者戴耀廷，与临床心理学家、「良心理政」召集人叶剑青及石守正等三人，被廉政公署追溯在五年前的立法会换届选举中，以非候选人身分刊登广告，非法招致25.3万港元的选举开支，今早落案起诉，本星期五(30日)在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院答辩。一旦罪成，最高可判处罚款20万元及监禁三年。

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戴耀廷于2016年初推出雷动计划，期望透过民主派参选人协调参选和根据策略性选民的投票意向，为当年的立法会选举向民主派选民提供投票参考，以争取民主派取得35席过半数议席，计划虽然未能成功，且打乱了民主派人士的部署，令李卓人等资深民主派人士败选，但最终为民主派取得较佳成绩的30个立法会议席。为宣传计划，戴耀角透过鸡蛋同盟有限公司分别在2016年8月9日、9月2日及4日于《明报》和《苹果日报》刊登广告，而叶剑青和石守正同为董事及该公司银行账户的授权签署人。

廉署控罪指，三人并非候选人或任何候选人的选举开支代理人，但却在两报合共刊登六个广告，招致25.3万元的选举开支，触犯法例。

廉署续称，早前接获投诉，指有人涉嫌违反《选举(舞弊及非法行为)条例》而展开调查，发现三人在2016年9月4日举行的立法会换届选举中，透过鸡蛋同盟有限公司在选举中刊登广告，作出招致选举开支的非法行为。事件中，戴耀廷在选举前分别透过电台节目、记者会及社交媒体向选民介绍一项投票计划，目标是透过招募策略性选民根据该计划提供的建议投票予某些候选人，以达致过半数当选议员均来自某特定群组。