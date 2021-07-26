戴耀廷還柙中再被廉署檢控 追溯五年前推動選舉的廣告為非法開支

因推動民主派初選而被羈押的法律學者戴耀廷，與臨床心理學家、「良心理政」召集人葉劍青及石守正等三人，被廉政公署追溯在五年前的立法會換屆選舉中，以非候選人身分刊登廣告，非法招致25.3萬港元的選舉開支，今早落案起訴，本星期五(30日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。一旦罪成，最高可判處罰款20萬元及監禁三年。

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戴耀廷於2016年初推出雷動計畫，期望透過民主派參選人協調參選和根據策略性選民的投票意向，為當年的立法會選舉向民主派選民提供投票參考，以爭取民主派取得35席過半數議席，計畫雖然未能成功，且打亂了民主派人士的部署，令李卓人等資深民主派人士敗選，但最終為民主派取得較佳成績的30個立法會議席。為宣傳計畫，戴耀角透過雞蛋同盟有限公司分別在2016年8月9日、9月2日及4日於《明報》和《蘋果日報》刊登廣告，而葉劍青和石守正同為董事及該公司銀行賬戶的授權簽署人。

廉署控罪指，三人並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但卻在兩報合共刊登六個廣告，招致25.3萬元的選舉開支，觸犯法例。

廉署續稱，早前接獲投訴，指有人涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》而展開調查，發現三人在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中，透過雞蛋同盟有限公司在選舉中刊登廣告，作出招致選舉開支的非法行為。事件中，戴耀廷在選舉前分別透過電台節目、記者會及社交媒體向選民介紹一項投票計畫，目標是透過招募策略性選民根據該計畫提供的建議投票予某些候選人，以達致過半數當選議員均來自某特定群組。