批斗出丑：港队伍家朗球衣无区旗被批 民建联反遭指无知 揭港队沟通不足

正在东京参加奥运会的香港羽毛球手伍家朗周末身穿没有区旗的黑色衣装出赛，遭建制派第一大党民建联三位成员迅即批评，当中，身兼左派的教育工作者联会副主席穆家骏对伍强烈谴责，质疑他是否不想代表「中国香港」出赛，呼吁他退赛。事件引发争议，最后发现是球衣赞助突然撤换以及球会沟通问题所致，但批评者穆家俊和民建联均拒绝道歉，及至今早，本台发现，穆的脸书已不存在或被移除。

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香港羽毛球「一哥」伍家朗上周六(24日)在东京出赛男单分组赛，直落两局击败墨西哥球手，顺利出线于后天(28日)对赛危地马拉代表。但建制派看到的，不是伍为港争光，而是他的衣着。事缘伍家朗周六出赛时身穿只写上中英文「中国香港」字样的黑色球衣，民建联成员兼教联会副主席穆家骏其后在其个人社交平台「脸书」上发帖，开宗明义便「强烈谴责」伍家朗穿着没有区旗标识的衣服代表中国香港出战，但其他参与混合双打者都穿着印有区旗的队服，「如果不想代表中国香港，请选择退赛！」

有关帖文获同属民建联的行政立法两会成员张国钧和立法会议员何俊贤和应，何俊贤的帖文更批评伍家朗「成何体统？黑衫黑裤印白字，设计都没钱了吗？民政局要处理这事！」。

伍家朗遭网民围攻20小时民主党罗健熙责民建联乱搞批斗

遭民建联批评的伍家朗，其社交媒体被网民围攻二十多小时，他惟有两度在脸书响应，指他没有球衣赞助，须自行准备比赛球衣，包括印字，但按区旗法例，没有获得授权前，不能印上区旗区徽。他强调，一直为代表港队感到自豪，希望大家专注留意运动员的场上表现，而不是集中在他的衣服上。

事件引发巨大争议，香港羽毛球总会晚上发表声明解释事件，指伍家朗出发奥运前，未能与现有赞助商Yonex续约，在时间非常紧迫之下，伍家朗决定自己先行安排球衣参赛。而总会亦已要求香港奥运代表团赞助商FILA向伍提供出赛球衣，并已向民政事务局求助。该会和香港奥运代表团长贝钧奇均强调，伍家朗的球衣只写上姓名和代表地区符合规格，「顺利获裁判批准出赛」。

羽总承认，事件是羽毛球队之间的沟通出现问题，希望事件不会对伍家朗参赛造成任何影响。不过，据港队羽毛球总教练何一鸣表示，伍家朗心情或多或少受事件影响，但相信他能处理。他又透露，伍下次会穿另一球衣出赛。

据悉，港府高层已意识问题的严重性，为免事件干扰运动员比赛，昨日已介入事件，表示会支持配合运动员作赛。

触发争议的穆家骏，有1.5万名网民在其帖文回以代表愤怒的感情图像。张国钧则把茅头指向羽总，指该会安排有欠周全，以致「社会人士」产生不必要的误会。全文没有谈及引起事件的是民建联成员。及至羽总发出澄清声明后，穆家骏再发文称：「大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下场比赛能够真的穿上有区旗的球衣参赛，预祝取得佳绩」等。不过本台今(26日)早再上其脸书专页时，发现无法再连上。

民主党主席罗健熙昨在脸书两度回应事件，指建制派「用尽方法去满足自己嘅政治正确，借抽呢啲水去意图上位」。及至民建联的张国钧和穋家骏再发文后，罗健熙再响应，指对方无端「搞表忠搞批斗挑起事端，然后发现抽着火水就推卸责任」，「呢种无耻真是不是人人做得到，民建联人才辈出，阿爷深庆得人。」

其他人则希望淡化事件，港协暨奥委会副会长霍启刚在社交网站帖文，只有运动员自己才知道穿着什么球衣比赛最能够发挥自己的水平，只需符合国际总会规定便可。他表示，取得奥运入场券非常不易，希望每一个香港人都可以全心全意支持运动员；给多些空间，将焦点放在他们的运动表现上。