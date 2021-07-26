批鬥出醜：港隊伍家朗球衣無區旗被批 民建聯反遭指無知 揭港隊溝通不足

正在東京參加奧運會的香港羽毛球手伍家朗周末身穿沒有區旗的黑色衣裝出賽，遭建制派第一大黨民建聯三位成員迅即批評，當中，身兼左派的教育工作者聯會副主席穆家駿對伍強烈譴責，質疑他是否不想代表「中國香港」出賽，呼籲他退賽。事件引發爭議，最後發現是球衣贊助突然撤換以及球會溝通問題所致，但批評者穆家俊和民建聯均拒絕道歉，及至今早，本台發現，穆的臉書已不存在或被移除。

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香港羽毛球「一哥」伍家朗上周六(24日)在東京出賽男單分組賽，直落兩局擊敗墨西哥球手，順利出線於後天(28日)對賽危地馬拉代表。但建制派看到的，不是伍為港爭光，而是他的衣着。事緣伍家朗周六齣賽時身穿只寫上中英文「中國香港」字樣的黑色球衣，民建聯成員兼教聯會副主席穆家駿其後在其個人社交平台「臉書」上發帖，開宗明義便「強烈譴責」伍家朗穿着沒有區旗標識的衣服代表中國香港出戰，但其他參與混合雙打者都穿着印有區旗的隊服，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

有關帖文獲同屬民建聯的行政立法兩會成員張國鈞和立法會議員何俊賢和應，何俊賢的帖文更批評伍家朗「成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？民政局要處理這事！」。

伍家朗遭網民圍攻20小時民主黨羅健熙責民建聯亂搞批鬥

遭民建聯批評的伍家朗，其社交媒體被網民圍攻二十多小時，他惟有兩度在臉書響應，指他沒有球衣贊助，須自行準備比賽球衣，包括印字，但按區旗法例，沒有獲得授權前，不能印上區旗區徽。他強調，一直為代表港隊感到自豪，希望大家專註留意運動員的場上表現，而不是集中在他的衣服上。

事件引發巨大爭議，香港羽毛球總會晚上發表聲明解釋事件，指伍家朗出發奧運前，未能與現有贊助商Yonex續約，在時間非常緊迫之下，伍家朗決定自己先行安排球衣參賽。而總會亦已要求香港奧運代表團贊助商FILA向伍提供出賽球衣，並已向民政事務局求助。該會和香港奧運代表團長貝鈞奇均強調，伍家朗的球衣只寫上姓名和代表地區符合規格，「順利獲裁判批准出賽」。

羽總承認，事件是羽毛球隊之間的溝通出現問題，希望事件不會對伍家朗參賽造成任何影響。不過，據港隊羽毛球總教練何一鳴表示，伍家朗心情或多或少受事件影響，但相信他能處理。他又透露，伍下次會穿另一球衣出賽。

據悉，港府高層已意識問題的嚴重性，為免事件干擾運動員比賽，昨日已介入事件，表示會支持配合運動員作賽。

觸發爭議的穆家駿，有1.5萬名網民在其帖文回以代表憤怒的感情圖像。張國鈞則把茅頭指向羽總，指該會安排有欠周全，以致「社會人士」產生不必要的誤會。全文沒有談及引起事件的是民建聯成員。及至羽總發出澄清聲明後，穆家駿再發文稱：「大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績」等。不過本台今(26日)早再上其臉書專頁時，發現無法再連上。

民主黨主席羅健熙昨在臉書兩度回應事件，指建制派「用盡方法去滿足自己嘅政治正確，借抽呢啲水去意圖上位」。及至民建聯的張國鈞和穋家駿再發文後，羅健熙再響應，指對方無端「搞表忠搞批鬥挑起事端，然後發現抽着火水就推卸責任」，「呢種無恥真是不是人人做得到，民建聯人才輩出，阿爺深慶得人。」

其他人則希望淡化事件，港協暨奧委會副會長霍啟剛在社交網站帖文，只有運動員自己才知道穿着什麼球衣比賽最能夠發揮自己的水平，只需符合國際總會規定便可。他表示，取得奧運入場券非常不易，希望每一個香港人都可以全心全意支持運動員；給多些空間，將焦點放在他們的運動表現上。