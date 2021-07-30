呼吁抵制有罪？ 港警拘两男指抵制无线帖文涉刑事恐吓

由于不满无线电视新闻俨如中央电视台，近年社交平台涌现不少抵制无线(TVB)的群组，警方前(28日)天拘捕两名年轻男子，涉嫌对一传媒机构及其广告商作出煽惑、暴力和恐吓言论，令该机会蒙受经济损失；另亦有人涉及煽惑他人参与非法集结及煽惑他人袭击致造成身体实际伤害。消息指，被捕者涉嫌在脸书发布呼吁抵制无线电视及其广告商的帖文。但有大律师指出，刑事恐吓言论须带有要挟字眼，威胁别人人身或财产安全，质疑警方拘捕行动的合理性。

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警方并无公布涉事的传媒机构和脸书(Facebook)群组，但就警方行动发表感谢声明的无线电视，其新闻报道的片段显示，有关脸书群组是「抵制无良心 Tvb 战线」。不过，本台发现，「战线」其后在其脸书专页否认有人被捕，并指被捕者是另一位主张抵制TVB的脸书群组负责人。「战线」估计，被捕者曾发帖，声称要「袭击无线新闻部人员」、「警员的女儿」，警方是借机硬把抵制言论扣连恐吓罪名，「其实有『祭旗』成份」。「战线」质疑，如果「派嬲」违法，不如港府要求脸书删除相关功能，「战线」强调，「商户有卖广告嘅权利，消费者亦有抵制无良商户嘅自由」，呼吁抵制，不是「揸刀揸枪威胁」，只是游说，反对以任何手段损害传媒机构、广告商的人身或财产。

网络安全及科技罪案调查科警司谭威信昨午交代拘捕行动，指近月发现不法分子持续在网上广泛发帖，企图诬蔑一间传媒机构， 并以威吓手段向不同广告商施压，意图胁迫他们停止于该传媒机构卖广告，目的是希望带来名誉和经济上的损失。另外，警方亦发现有人曾在网上发布一些煽动他人参与非法集结和煽动暴力言论，意图煽惑他人袭击该传媒机构的职员、警务人员及其家属。经调查后，前日在不同地方拘捕两名男子，当中，18岁的被捕青年涉嫌串谋刑事恐吓和煽惑他人参与非法集结；另一名被捕的26岁男子则涉嫌煽惑他人伤人，两人没有直接关联。行动中，警方检取多部手提电话和计算机。

本台根据传媒引述消息人士所提及的字眼，例如针对在无线卖广告的商户「派嬲」、「请愿」及「永久抵制」等字眼，与网上一个名为「狙击TVB战士行动组」的TG群组呼吁脗合，但警方指被捕人涉事的是脸书；另外，「51黄金良心圈」发帖，指被捕的是「TVB狙击行动组」的管理员，但网上已找不到相关群组。而谭威信则拒绝披露涉事群组的名字及相关的刑事恐吓字眼，强调「警方并非看一两个帖文中的一两个字眼，看它是否有刑事恐吓成分，而是看整个长时段」，并指由去年5月至今，被捕人脸书发出2000份帖文，针对过百个广告商和传媒机构及其艺人，「作出不由分说的攻击」。

被问及如果呼吁抵制提供鱼翅的商户等，会否涉及刑事恐吓，谭威信拒绝评论，强调要视乎每宗案件的情况而定，而在本案中，警方看不到有真正的原因向涉事传媒机构及广告商施压。

不过，大律师吴宗銮认为，若纯粹呼吁别人不要光顾商户，没有附带要挟字

眼，并不构成刑事恐吓；另外，帖文若无呼吁破坏或对个别人士施袭，而呼吁本身亦不具约束力，质疑警方的拘捕行动「似乎不太合理」。

根据香港电视广播有限公司（TVB）今年3月公布的业绩，该公司业绩已是连续三年见红，但去年亏损已较前年亏损略为缩窄至2.81亿港元，反映受反修例运动影响的最严重时期已过，其黄金时段平均收视率亦由23.5点增长至26.5点，按年升 13%。不过，武汉肺炎疫情令营商环境变得极为艰巨，TVB广告收入大减 54%，至只有8.8亿元；相反，社交媒体平台帐户大增，每周总平均观看串流量升八成，去到 2760万。