李登輝逝世一周年：蔡英文獻花 日防相表哀悼

台灣總統蔡英文7月30日在前總統李登輝逝世一周年之際前往五指山軍人公墓特勳區，獻花、鞠躬致意，表達追思。蔡英文說，“台灣的民主之路，我們會堅定地走下去”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社報導，蔡總統周五與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人到李登輝下葬的五指山軍人公墓靈前，獻花、鞠躬致意，表達對他的追思。蔡英文當天通過推特寫道，“我們回顧前人追求台灣民主的曲折進程，更珍惜當下的自由空氣。每個時代，都有不同的挑戰，持續深化台灣民主，並走向世界，和國際夥伴共同守護民主價值，就是我們這一代人的挑戰和使命。”她說，“台灣的民主之路，我們會堅定地走下去。”

賴清德通過臉書表示，“即使身軀遠離，但精神永在。謝謝李前總統為台灣創造出多元、民主的生命力。把個人的生命跟國家的命運緊緊結合在一起，在台灣關鍵的時刻中，用極大的智慧跟勇氣，才能讓台灣在民主化的路上走得順遂。”他稱，“現在，我們在李前總統開創的基礎上，堅定走向一個生為台灣人的幸福驕傲時代。願台灣越來越有尊嚴，越來越有自信。”

此外，日本前首相安倍晉三近日在接受《產經新聞》採訪時稱，世上沒有像李登輝那樣為日本着想的領導人，只要情況允許，想來台灣祭拜。他認為，“台灣如果沒有李登輝，可能就沒有今天能與多國共享自由、民主、人權等普世價值的台灣。”

日本防衛大臣岸信夫周五通過推特稱，“台灣民主之父--前總統李登輝去世已經一年了。我想對他為台灣的發展和日本與台灣之間的友誼作出的巨大貢獻表示最深切的敬意和感謝。我想再次表達我誠摯的哀悼。”

岸信夫稱，“李登輝的精神並沒有褪色，在世界各地的許多人心中仍然活着。我們將繼續與分享自由、民主和人權等基本價值觀的同志們一起向前邁進。”