李登辉逝世一周年：蔡英文献花 日防相表哀悼

台湾总统蔡英文7月30日在前总统李登辉逝世一周年之际前往五指山军人公墓特勋区，献花、鞠躬致意，表达追思。蔡英文说，“台湾的民主之路，我们会坚定地走下去”。

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据中央社报导，蔡总统周五与副总统赖清德、行政院长苏贞昌等人到李登辉下葬的五指山军人公墓灵前，献花、鞠躬致意，表达对他的追思。蔡英文当天通过推特写道，“我们回顾前人追求台湾民主的曲折进程，更珍惜当下的自由空气。每个时代，都有不同的挑战，持续深化台湾民主，并走向世界，和国际伙伴共同守护民主价值，就是我们这一代人的挑战和使命。”她说，“台湾的民主之路，我们会坚定地走下去。”

赖清德通过脸书表示，“即使身躯远离，但精神永在。谢谢李前总统为台湾创造出多元、民主的生命力。把个人的生命跟国家的命运紧紧结合在一起，在台湾关键的时刻中，用极大的智慧跟勇气，才能让台湾在民主化的路上走得顺遂。”他称，“现在，我们在李前总统开创的基础上，坚定走向一个生为台湾人的幸福骄傲时代。愿台湾越来越有尊严，越来越有自信。”

此外，日本前首相安倍晋三近日在接受《产经新闻》采访时称，世上没有像李登辉那样为日本着想的领导人，只要情况允许，想来台湾祭拜。他认为，“台湾如果没有李登辉，可能就没有今天能与多国共享自由、民主、人权等普世价值的台湾。”

日本防卫大臣岸信夫周五通过推特称，“台湾民主之父--前总统李登辉去世已经一年了。我想对他为台湾的发展和日本与台湾之间的友谊作出的巨大贡献表示最深切的敬意和感谢。我想再次表达我诚挚的哀悼。”

岸信夫称，“李登辉的精神并没有褪色，在世界各地的许多人心中仍然活着。我们将继续与分享自由、民主和人权等基本价值观的同志们一起向前迈进。”