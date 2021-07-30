首宗國安法今午判刑 港官竟奉中國刑法書作參考 遭駁回

2021 年 7 月 27 日，警察和記者在香港高等法院等待唐英傑離開法庭。24 歲的唐英傑是根據港版國安法受審的第一人，香港高等法院依據港版國安法宣判：唐英傑煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成。這一判決受到人權維護者的廣泛譴責。

首名以《港區國安法》被判煽動分裂和恐怖活動罪成的唐英傑，高等法院將於今(30日)天下午判刑，但在實行普通法的香港法庭上，作為控方的律政司官員呈交外國案例及屬大陸法系的中國刑法書籍供法庭仍量刑參考，強調國安法有最低刑期。辯方指兩者均沒參考價值，因為香港的法規與其他地方不一樣；法官杜麗冰和彭寶琴亦強調，有關資料沒有約束力，法庭會以香港法律下的一貫原則解讀國安法條文。

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高院昨天聽取辯方求情，作為控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤在庭上強調，援引中國的刑法數據是為了說明國安法有規定最低刑期，除非被告符合國安法第33條列明的減輕或免罰情況，否則法庭不得判處低於法例列明最低刑期的刑罰。根據國安法，凡自動放棄犯罪、自首或揭發他人者，可減輕或免於受處罰。

張卓勤於庭外表示，沒有就案件諮詢過任何中國人員，庭上提交的中國刑法書籍，只是一些中國法律的學術評論及法律文章。據《明報》引述，律政司引用的中國書籍是《刑法條文理解適用與司法實務全書》，由最高第六巡迴法庭分黨組書記、庭長兼二級大法官張述元主編，內容包括中國刑法原則及參考案例，當中有就「危害國家安全罪」的概念、立案標準、量刑及案例進行闡釋。

而在求情部分，辯方資深大律師郭兆銘指，本案只涉及展示「光復香港 時代革命」口號的旗幟，未有被煽動者做出分裂國家的行為，被告本身亦沒有參與策畫和實施分裂國家，屬情節輕微，就分裂國家罪而言，應判五年以下監禁；至於被告電單車撞傷警員的恐怖活動罪，行為屬鹵莽駕駛，並非蓄意攻擊警員，而警員傷勢亦不嚴重，應判監三至十年，並期望兩罪刑期同期執行。

三名國安法指定法官對辯方稱被告行為屬鹵莽，以及希望刑期同期執行，均曾表達質疑。

根據國安法第21條，任何人煽動他人分裂國家罪成，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。而恐怖活動罪，最高可判終身監禁。

24歲被告唐英傑，被指在去年7月1日下午駕駛掛着寫有「光時」旗幟的電單車，超越數道警方防線，最終撞傷警員後停下被捕。案件不經陪審團審訊，經三名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信審理15天後，裁定煽動分裂和恐怖活動罪成。