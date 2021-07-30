香港国安法首案唐英杰被判9年 律师：将上诉

首宗香港国安法案件，被告唐英杰7月27日被三位国安法指定法官裁定“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”两罪罪成。法庭29日听取求情后，于30日判处唐英杰“煽动他人分裂国家”监禁6.5年，“恐怖活动”监禁8年。两罪的2.5年分期执行，总刑期为9年；唐的驾驶执照亦停牌10年，与监禁年期同期执行。代表唐英杰的资深大律师郭兆铭周五于庭外表示，唐将会上诉。据悉，他就定罪及刑期均会上诉。

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据《明报》报导，法官将“煽动他人分裂国家罪”的量刑起点定于6年半监禁；“恐怖活动罪”则定于8年监禁，法官将恐怖活动罪其中的两年半刑期分期执行，故被告终被判囚9年。散庭后，有公众在庭内大叫“抗争无罪”，唐英杰的胞妹随即哭泣，旁边的女友人拥抱并安慰她。多名家属向唐英杰高喊“撑住呀”，唐英杰回应说“你们都挺住”。唐英杰的代表律师在庭后表示，将会提上诉。

辩方其中一位大律师刘伟聪在庭外引述唐英杰的话说，答谢公众关心和支持，并称“时间会过得好快，他（唐英杰）会挺住，大家都会挺住，就好像香港的运动员一样”。至于上诉方面，刘伟聪表示没有补充。

报导指，案件经过15日审讯后，27日由国安法指定法官杜丽冰、彭宝琴及陈嘉信作出裁决。辩方29日求情称，本案只涉及展示旗帜，情节轻微，就分裂国家罪应判5年以下监禁；至于以电单车撞警员的行为，被告只是卤莽而非蓄意，警员伤势不严重，应判监3至10年。

据立场新闻报导，就本案案情，法庭认为本案属于第24条下的“其他情形”。虽然被告的电单车马力很高（599 cc 引擎、120 hp 马力），“加上被告当日不单是罔顾（reckless)、而是故意、有计划（deliberate, pre-planned）、以其电单车作致命武器（lethal weapon），令警员受伤”。

法庭认为，被告在此控罪中的行为，涉及“宣扬分裂国家”的讯息，而此属加刑因素。但法庭强调，这并不涉及与“煽动他人分裂国家”罪的重复判刑。因为“煽动他人分裂国家罪”中，“宣扬分裂国家”的信息是控罪的根本元素。但“恐怖活动罪”并不一定涉及的宣扬分裂国家讯息，而被告选择宣扬此类讯息，属于加刑因素。

法庭认为，本案中警员所受的伤虽然不轻，但也不构成“重伤”，没有造成更严重的伤害，只是幸运。因此，法庭决定不采用而“致人重伤”类别作量刑，遂根“其他情形”类别，以 8年作量刑起点。

判刑理由指，理解被告有悔意，但被告没有认罪，难以在不认罪后依赖后悔作求情理由。法庭表示，对被告家人的困境表示同情，尤其是他身体欠佳的妈妈及年老的外婆，但这也不属求情理由，因为被告在犯案前，早应该想及家人。辩方求情陈词时要求两罪的刑期应同期执行，因两罪涉及的行为实为同一事件，应该融为一体地考虑。