香港國安法首案唐英傑被判9年 律師：將上訴

首宗香港國安法案件，被告唐英傑7月27日被三位國安法指定法官裁定“煽動他人分裂國家罪”及“恐怖活動罪”兩罪罪成。法庭29日聽取求情後，於30日判處唐英傑“煽動他人分裂國家”監禁6.5年，“恐怖活動”監禁8年。兩罪的2.5年分期執行，總刑期為9年；唐的駕駛執照亦停牌10年，與監禁年期同期執行。代表唐英傑的資深大律師郭兆銘周五於庭外表示，唐將會上訴。據悉，他就定罪及刑期均會上訴。

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據《明報》報導，法官將“煽動他人分裂國家罪”的量刑起點定於6年半監禁；“恐怖活動罪”則定於8年監禁，法官將恐怖活動罪其中的兩年半刑期分期執行，故被告終被判囚9年。散庭後，有公眾在庭內大叫“抗爭無罪”，唐英傑的胞妹隨即哭泣，旁邊的女友人擁抱並安慰她。多名家屬向唐英傑高喊“撐住呀”，唐英傑回應說“你們都挺住”。唐英傑的代表律師在庭後表示，將會提上訴。

辯方其中一位大律師劉偉聰在庭外引述唐英傑的話說，答謝公眾關心和支持，並稱“時間會過得好快，他（唐英傑）會挺住，大家都會挺住，就好像香港的運動員一樣”。至於上訴方面，劉偉聰表示沒有補充。

報導指，案件經過15日審訊後，27日由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信作出裁決。辯方29日求情稱，本案只涉及展示旗幟，情節輕微，就分裂國家罪應判5年以下監禁；至於以電單車撞警員的行為，被告只是鹵莽而非蓄意，警員傷勢不嚴重，應判監3至10年。

據立場新聞報導，就本案案情，法庭認為本案屬於第24條下的“其他情形”。雖然被告的電單車馬力很高（599 cc 引擎、120 hp 馬力），“加上被告當日不單是罔顧（reckless)、而是故意、有計畫（deliberate, pre-planned）、以其電單車作致命武器（lethal weapon），令警員受傷”。

法庭認為，被告在此控罪中的行為，涉及“宣揚分裂國家”的訊息，而此屬加刑因素。但法庭強調，這並不涉及與“煽動他人分裂國家”罪的重複判刑。因為“煽動他人分裂國家罪”中，“宣揚分裂國家”的信息是控罪的根本元素。但“恐怖活動罪”並不一定涉及的宣揚分裂國家訊息，而被告選擇宣揚此類訊息，屬於加刑因素。

法庭認為，本案中警員所受的傷雖然不輕，但也不構成“重傷”，沒有造成更嚴重的傷害，只是幸運。因此，法庭決定不採用而“致人重傷”類別作量刑，遂根“其他情形”類別，以 8年作量刑起點。

判刑理由指，理解被告有悔意，但被告沒有認罪，難以在不認罪後依賴後悔作求情理由。法庭表示，對被告家人的困境表示同情，尤其是他身體欠佳的媽媽及年老的外婆，但這也不屬求情理由，因為被告在犯案前，早應該想及家人。辯方求情陳詞時要求兩罪的刑期應同期執行，因兩罪涉及的行為實為同一事件，應該融為一體地考慮。