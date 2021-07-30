100米自由泳金银牌均破纪录 港队何诗蓓创亚洲纪录夺银 助港创历史佳绩

在东京奥运今早的女子100米自由泳，澳洲泳手麦姬昂以51秒96的新奥运纪录夺得金牌，而港队「女飞鱼」何诗蓓则以0.31秒之差取得银牌，但52秒27的时间已刷新亚洲纪录，而这亦令何诗蓓在是次奥运取得第二面银牌，是港队历来首位取得两面奥运奖牌的运动员。

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香港至今取得一金两银，已超越过往历届奥运累加的成绩，亦令香港升上东奥奖牌榜第23位。占据奖牌榜首的，是夺得16面金牌的中国，其次是拥有15面金牌的日本和14面金牌的美国。俄罗斯以9金继续排在第四位。 何诗蓓今(30日)早挟200米自由泳银牌得主之名参加100米自由泳决赛，在50米时已进占第二位，之后一直保持这位置，并在最后10米闭气低头直冲，最终以52秒27刷新亚洲纪录的成绩夺银。铜牌得主则是澳洲的甘宝。

何诗蓓赛后表示，感觉十分开心，亦感谢港队教练决定和队友支持，放弃昨日的女子4x200自由泳接力赛，以便她有更多时间休息和备战今天的决赛，认为奖牌应与队友一同分享。

何诗蓓今晚将出战50米自由泳初赛，但她表明，这并非自己主项，会尝试争取游出个人最佳时间。

香港过往参加奥运，每届最多只取得一面奖牌，分别是1996年获滑浪风帆金牌、2004年获乒乓男双银牌，以及2012年伦敦奥运取得女子单车凯林赛铜牌。今届取得一金两银，已超越过往历届累加的成绩。