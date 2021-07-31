立陶宛捐赠疫苗抵台 蔡英文致谢：努力让善的循环持续

自台北方面消息，立陶宛捐赠台湾的2万剂阿斯利康疫苗7月31日上午运达桃园机场。台湾总统蔡英文通过脸书表示，“我要再次谢谢立陶宛政府在疫情中，和台湾的互相扶持，也要谢谢谢居中奔走的各界人士与外交团队。接下来，台湾也会努力让国际防疫合作的善的循环，持续温暖茁壮！”

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据中央社报导，立陶宛捐赠台湾2万剂阿斯利康疫苗，当地时间周六上午由土耳其航空运抵桃园机场，由海关及检疫人员完成机边验放，后续送至冷储物流中心进行检验封缄作业。据悉，台湾去年曾援助10万片医疗级口罩，协助立陶宛第一线医护人员对抗疫情。

对此，蔡英文写道，“立陶宛捐赠的疫苗已经抵达，再次谢谢民主伙伴的心意！同时，来自立陶宛的2万剂AZ疫苗，也顺利抵达桃园国际机场了。加上政府自行采购的58.2万剂AZ疫苗在周二（7/27）到货，我们一共增加了60.2万剂库存。”

蔡英文称，“我要再次谢谢立陶宛政府在疫情中，和台湾的互相扶持，也要谢谢谢居中奔走的各界人士与外交团队。接下来，台湾也会努力让国际防疫合作的 #善的循环 持续温暖茁壮！”

报导指，台外交部向立陶宛表示感谢，并称，“立陶宛捐赠台湾的疫苗原预订在今年9月底运抵台湾，但在立陶宛政府积极推动并经双方密切协调下，提前两个月运达，善意及高行政效率令人感佩。台湾政府对远从波罗的海送达的温暖祝福，再次向坚毅勇敢的立陶宛政府及280万人民，表达由衷感谢。”

台外交部称，“立陶宛与台湾共享自由、民主及人权等普世价值，同样位处捍卫自由民主体制的战略前线，在对抗疫情上更是比肩合作。外交部期望两国未来相互设处后，持续拓展强化双方在各领域的合作与交流，共同增进双方人民的友谊福祉。”