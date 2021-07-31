遭大陆两官媒点名 港府教育局全面终止与教协工作关系

中国官媒新华社及《人民日报》7月30日分别发表评论文章，批评香港教育专业人员协会（教协）运作偏离宗旨、不务正业，“变成不折不扣的政治组织”。新华社文章称，即使教协宣布退出民阵、支联会，亦不能抵销其过往“煽暴捣乱、祸害香港的罪责”，指香港教育要正本清源、重回正轨，“就必须彻查，铲除毒瘤”。港府教育局于31日宣布全面终止与教协的工作关系。

广告 继续浏览后续

据悉，今年 3 月，教协已表示决定终止参与民阵的工作及会议。本月29日，教协会长冯伟华指出，教协上月已退出曾共同参与创立的支联会，解释原因是“政治环境一直变差，是无奈的决定”，但强调教协对坚持平反六四的立场不变。据立场新闻报导，教协是支联会于1989年成立时的创会成员之一，教协创会会长司徒华由1989年至2011年，均担任支联会主席。支联会原本由逾200个会员团体组成，不过自4月起出现退会潮。

港府教育局发言人周六通过声明称，“教协自称是一个教育专业团体，局方在过去数十年，让它与其他教育专业团体一起参与讨论、协调和进行一些与教育相关的工作。然而，该会近年的言论和行径往往与教育专业不符，本质上与政治团体无异。该会过去不但积极参与‘民阵’及‘支联会’，亦曾推动教师罢课，将政治渗入校园，而在社会动乱事件中，部分学生、甚至教师受影响参与暴力及违法活动，教协并没有发挥教育专业的作用，加以教导及劝止，反而推波助澜，实在有违教育宗旨，牺牲学生福祉。”

声明称，“教育局不能再视该会为教育专业团体，现宣布作出以下决定：不会与教协或其代表举行任何正式或非正式会议，也不会再就教育议题咨询其意见；暂时不会处理该会转介的个案或提出的关注，有关人士可直接联络教育局、相关学校或团体等；教育局会全面检视辖下的咨询组织及相关的教育团体，如有教协成员以该会代表身份出任委员或其他岗位，局方会考虑终止其任期、不承认其委员或成员资格、拒绝其参与有关会议或为此进入教育局的办公大楼。”

声明称，“原则上，教育局不再承认教协为教师举办的培训课程，因此学校不应将教师在今天之后参加该会的课程，计算在每3年150小时的专业发展活动之内；如有特殊情况，学校认为可予承认，可与所属教育局高级学校发展主任商讨。”

针对新华社和《人民日报》的相应文章，教协通过脸书回应称，“教协是促进教育专业发展和维护教师权益的组织，一向关心教育和师生福祉，重视学生安全，没有煽动学生示威。教协自创会以来，关心国家民族的发展，反对港独。教协将会不断聆听社会各界的声音，与会员及社会各界沟通，做好我们的教育专业工作。”

另就港府教育局的最新决定，教协表示，“教育事宜涉及学生、教师和家长等广大市民利益，政府与不同教育团体保持沟通和对话十分重要，这亦可确保教育生态稳定发展。教协是一个拥有95000名会员的教师组织，是全港最大单一行业工会，在教育界具广泛代表性。可惜的是，近年教育局与教协的工作会议已大为减少，如今教育局拒绝与教协来往，教协表示失望及遗憾。”

其续指，“教协作为一个有48年历史，按《职工会条例》注册的工会，一直按法例替会员跟进权益个案，保障教师可以根据《资助则例》、《教育条例》及《僱佣条例》等享有合理权益，每年处理的会员查询和投诉超过3,000宗。如今教育局拒绝处理本会转介的个案或提出的关注，未有顾及教师同工的福祉。教协强调，工会在保障职工权益及完善政策扮演正面作用，尽管有意见上的分歧，若当局与工会断绝来往，对整个行业都是一个损失。”

教协称，“仍然会以各种方式协助会员有关权益的问题，继续做好教师工会的工作。教协亦希望政府明白，提升教育专业和改善教育政策，需要政府与具代表性的教育专业组织互动和沟通。”