遭大陸兩官媒點名 港府教育局全面終止與教協工作關係

中國官媒新華社及《人民日報》7月30日分別發表評論文章，批評香港教育專業人員協會（教協）運作偏離宗旨、不務正業，“變成不折不扣的政治組織”。新華社文章稱，即使教協宣布退出民陣、支聯會，亦不能抵銷其過往“煽暴搗亂、禍害香港的罪責”，指香港教育要正本清源、重回正軌，“就必須徹查，剷除毒瘤”。港府教育局於31日宣布全面終止與教協的工作關係。

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據悉，今年 3 月，教協已表示決定終止參與民陣的工作及會議。本月29日，教協會長馮偉華指出，教協上月已退出曾共同參與創立的支聯會，解釋原因是“政治環境一直變差，是無奈的決定”，但強調教協對堅持平反六四的立場不變。據立場新聞報導，教協是支聯會於1989年成立時的創會成員之一，教協創會會長司徒華由1989年至2011年，均擔任支聯會主席。支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自4月起出現退會潮。

港府教育局發言人周六通過聲明稱，“教協自稱是一個教育專業團體，局方在過去數十年，讓它與其他教育專業團體一起參與討論、協調和進行一些與教育相關的工作。然而，該會近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異。該會過去不但積極參與‘民陣’及‘支聯會’，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園，而在社會動亂事件中，部分學生、甚至教師受影響參與暴力及違法活動，教協並沒有發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾，實在有違教育宗旨，犧牲學生福祉。”

聲明稱，“教育局不能再視該會為教育專業團體，現宣布作出以下決定：不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢其意見；暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注，有關人士可直接聯絡教育局、相關學校或團體等；教育局會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓。”

聲明稱，“原則上，教育局不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，因此學校不應將教師在今天之後參加該會的課程，計算在每3年150小時的專業發展活動之內；如有特殊情況，學校認為可予承認，可與所屬教育局高級學校發展主任商討。”

針對新華社和《人民日報》的相應文章，教協通過臉書回應稱，“教協是促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威。教協自創會以來，關心國家民族的發展，反對港獨。教協將會不斷聆聽社會各界的聲音，與會員及社會各界溝通，做好我們的教育專業工作。”

另就港府教育局的最新決定，教協表示，“教育事宜涉及學生、教師和家長等廣大市民利益，政府與不同教育團體保持溝通和對話十分重要，這亦可確保教育生態穩定發展。教協是一個擁有95000名會員的教師組織，是全港最大單一行業工會，在教育界具廣泛代表性。可惜的是，近年教育局與教協的工作會議已大為減少，如今教育局拒絕與教協來往，教協表示失望及遺憾。”

其續指，“教協作為一個有48年歷史，按《職工會條例》註冊的工會，一直按法例替會員跟進權益個案，保障教師可以根據《資助則例》、《教育條例》及《僱佣條例》等享有合理權益，每年處理的會員查詢和投訴超過3,000宗。如今教育局拒絕處理本會轉介的個案或提出的關注，未有顧及教師同工的福祉。教協強調，工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，儘管有意見上的分歧，若當局與工會斷絕來往，對整個行業都是一個損失。”

教協稱，“仍然會以各種方式協助會員有關權益的問題，繼續做好教師工會的工作。教協亦希望政府明白，提升教育專業和改善教育政策，需要政府與具代表性的教育專業組織互動和溝通。”