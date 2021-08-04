拜登政府首次批准对台军售 售台40门M109A6自行榴弹炮

美国国防安全合作署(DSCA)8月4日通过声明宣布，已核准贩售台湾40门M109A6“帕拉丁”自行榴弹炮等项目，总金额约7.5亿美元，军售案已通知美国国会。这是总统拜登上任以来，首次对台军售。

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声明称，“国务院已作出决定，批准可能向驻美国台北经济文化代表处出售155毫米M109A6‘帕拉丁’中型自行榴弹炮系统和相关设备的外国军售，估计费用为7.5亿美元。国防安全合作局今天交付了必要的证明，通知国会这项可能的销售。”

据悉，M109A6自行榴弹炮是美炮兵部队的主力火炮，炮弹发射可利用多普勒雷达实施弹道计算，可快速执行单炮定向定位任务及单炮射击任务。其射击榴弹时的最大射程为24公里，若使用增程弹可达30公里，搭配可精确制导的M982“神剑”炮弹更可达40公里。

声明称，“这项拟议的销售符合《与台湾关系法》所表达的美国法律和政策。这项拟议的销售符合美国的国家、经济和安全利益，因为它支持接受方继续努力使其武装部队现代化并保持可信的防御能力。拟议的销售将有助于改善接受方的安全，并协助维持该地区的政治稳定、军事平衡、经济和进步。”

声明称，“此次拟出售的M109A6自行榴弹炮将有助于接受方自行榴弹炮队的现代化，增强其应对当前和未来威胁的能力。这些系统将有助于接受方更新其军事能力的目标，同时进一步加强与美国和其他盟国的互操作性。接受方将不难将这些系统吸收到其武装部队中。”

对此，台外交部通过推特表示，“我们欢迎美国国务院批准对台湾的7.5亿美元的军售提案。这一决定表明了美国政府对《与台湾关系法》和‘六项保证’的承诺。这也使该国能够保持一个坚如磐石的自卫，以及区域和平与稳定。”