拜登政府首次批准對台軍售 售台40門M109A6自行榴彈炮

美國國防安全合作署(DSCA)8月4日通過聲明宣布，已核准販售台灣40門M109A6“帕拉丁”自行榴彈炮等項目，總金額約7.5億美元，軍售案已通知美國國會。這是總統拜登上任以來，首次對台軍售。

廣告 繼續瀏覽後續

聲明稱，“國務院已作出決定，批准可能向駐美國台北經濟文化代表處出售155毫米M109A6‘帕拉丁’中型自行榴彈炮系統和相關設備的外國軍售，估計費用為7.5億美元。國防安全合作局今天交付了必要的證明，通知國會這項可能的銷售。”

據悉，M109A6自行榴彈炮是美炮兵部隊的主力火炮，炮彈發射可利用多普勒雷達實施彈道計算，可快速執行單炮定向定位任務及單炮射擊任務。其射擊榴彈時的最大射程為24公里，若使用增程彈可達30公里，搭配可精確制導的M982“神劍”炮彈更可達40公里。

聲明稱，“這項擬議的銷售符合《與台灣關係法》所表達的美國法律和政策。這項擬議的銷售符合美國的國家、經濟和安全利益，因為它支持接受方繼續努力使其武裝部隊現代化並保持可信的防禦能力。擬議的銷售將有助於改善接受方的安全，並協助維持該地區的政治穩定、軍事平衡、經濟和進步。”

聲明稱，“此次擬出售的M109A6自行榴彈炮將有助於接受方自行榴彈炮隊的現代化，增強其應對當前和未來威脅的能力。這些系統將有助於接受方更新其軍事能力的目標，同時進一步加強與美國和其他盟國的互操作性。接受方將不難將這些系統吸收到其武裝部隊中。”

對此，台外交部通過推特表示，“我們歡迎美國國務院批准對台灣的7.5億美元的軍售提案。這一決定表明了美國政府對《與台灣關係法》和‘六項保證’的承諾。這也使該國能夠保持一個堅如磐石的自衛，以及區域和平與穩定。”